V kraju na nadmorski višini 900 metrov pouk že 210 let: danes še štirje razredi

V obmejnem hribovitem kraju na nadmorski višini 900 metrov, pri Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, obeležujejo 210 let šolstva. Pouk se je tu začel leta 1816. Koliko otrok je bilo na začetku, ni znano, a vmes jih je bilo tudi 180, še danes pa tukajšnjo podružnično šolo in vrtec obiskuje 20 otrok. In če so nekoč otroci lahko obiskovali vseh osem razredov, so zdaj le štirje, torej nižja stopnja. Sinoči so skupaj praznovali ta častitljivi jubilej.