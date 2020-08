V Kranju bo septembra zaživela učilnica na prostem

Potem ko je skupina prostoRož septembra lani med 15 prijavljenimi občinami izbrala Kranj za pilotni projekt ozelenitve strehe, na OŠ Staneta Žagarja že potekajo pripravljalna dela, prihodnji teden pa bodo začeli tudi z gradbenimi. Prvo večjo javno zeleno streho v Kranju bodo tako učitelji in učenci lahko začeli uporabljati s koncem septembra, delovala pa bo kot učilnica na prostem ter obenem ponujala prostor za sprostitev med odmori.

Zeleno streho na Osnovni šoli Staneta Žagarja so v skupini prostoRož skladno z željami učiteljev zasnovali pred epidemijo novega koronavirusa, jeseni pa bo dobila novo vrednost: učenci se bodo lahko učili in družili na svežem zraku, kjer je tveganje za prenos virusa manjše. Sestavljena bo iz dveh prostorov za učenje in bo učencem omogočala učenje pri predmetih, kot so biologija, kemija in likovni pouk. Na strehi bodo rasle užitne rastline, ki potrebujejo malo vzdrževanja: dišavnice, zelišča, maline in robide ter celo trta. Del bodo zasedle medovite rastline, ki bodo omogočile pašo čebelam iz šolskega čebelnjaka. Rastline bodo zasadili kar učenci sami na delavnicah, s čimer se bo projekt izgradnje zelene strehe tudi uradno zaključil.

icon-expand FOTO: Tomaž Lanišek icon-chevron-left icon-chevron-right

Učenci bodo odgovorno skrbeli za rastline Ravnateljica Fani Bevkv tem vidi veliko pridobitev tako za šolo in učence kot za lokalno skupnost. "Upam, da bodo učenci ozavestili, kako pomembno je ohranjati zelene površine in jih s skupnimi močmi tudi vzdrževati. Že med samimi pripravami ozelenitve je iskanje rešitev, kaj bi bila najbolj primerna zasaditev, med seboj še bolj povezalo učence, učitelje in starše. Mladim je treba dovoliti, da bodo ob pomoči mentorjev in sodelavcev prostoRoža odgovorno skrbeli za rastline. Obenem bodo ob tem spoznavali, da so lahko aktivni in se učijo tudi na drugačen način, bolj sproščeno, drug od drugega, s sodelovanjem, pa še na zraku bodo,"je povedala. Kot še pravi, je ponosna in vesela, da se je začelo z deli. Prepričana je, da bodo z učenci še kako drugače osmislili izkoriščanje zelene strehe.

icon-expand Zelena streha v Kranju FOTO: Mestna občina Kranj

Župan: To je šele začetek Navdušen je tudi kranjski župan Matjaž Rakovec: "Veseli nas, da je prostoRož v konkurenci še 14 drugih izbral prav našo občino in se zdaj pilotni projekt ozelenitve strehe že uresničuje. Čeprav gre za staro gradbeno metodo, je ta v času globalnega segrevanja pravzaprav zelo moderna, saj ima številne pozitivne vplive na okolje." Kranj po njegovih besedah preklaplja na zeleno na številnih področjih – od komunalne in gradbene infrastrukture do turizma – in zelene strehe so zagotovo pomemben del poti k trajnosti. "Osnovna šola Staneta Žagarja je samo prva v nizu, še eno zeleno streho vzpostavljamo na Centru trajnostne mobilnosti na Planini. V lasti imamo sicer kar nekaj objektov, ki so prav tako primerni za ozelenitev. Naslednji bo po načrtih garažna hiša na Zlatem polju v okviru projekta Severna vrata,"je še dodal.

OŠ Staneta Žagarja je ena od 39 šol, ki jih je do 70. let prejšnjega stoletja zasnoval arhitekt Emil Navinšek. Podobne šole se nahajajo v številnih slovenskih mestih, med drugim v Ljubljani, Celju, Kamniku in Metliki.

Zelena streha bo zadrževala tudi obilne padavine Zelena streha sicer prinaša še druge prednosti. Letos poleti smo že bili priče obilnim padavinam, posebni sloji, ki so jih razvili slovenski strokovnjaki podjetja Knauf Insulation, pa lahko ob močnih nalivih zadržijo do kar 80 odstotkov vode. V Sloveniji jih bodo prvič uporabili prav na ostrešju kranjske šole. Kljub temu, da so zelene strehe vse bolj prepoznane kot eno od orodij v boju proti podnebnim spremembam, so v Sloveniji še vedno redke. Zato bo studio prostoRož po končani ozelenitvi leto dni spremljal stanje in opravljal meritve na zeleni strehi. Z zbranimi podatki in prenovljeno zeleno streho v Kranju želijo za ozelenitev streh na javnih objektih navdušiti tudi druge slovenske občine.