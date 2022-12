V Kranju bodo prihodnje leto gradili sosesko s skoraj 400 stanovanji

Gre za prvo novo stanovanjsko sosesko v Kranju po letu 2008, ko je bilo urejeno naselje Planina jug. S Kranjsko iskrico bo urejeno degradirano območje v jugovzhodnem delu mesta, ki je bilo prepoznano kot kakovostna lokacija za stanovanjsko gradnjo. Največja prednost lokacije je hitra dosegljivost starega mestnega jedra, v bližini so tudi šola, vrtci in druga infrastruktura.

Investicija podjetja Emeco nepremičnine, ki je povezan s kranjskim Iskraemecom, je trenutno še v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja, ki je steklo že maja lani. Pridobivanje dovoljenje je v zaključni fazi in vodja projekta Žiga Škerlavaj pričakuje začetek gradnje sredi prihodnjega leta. Trajala naj bi dve do dve leti in pol, pri čemer upa, da bodo kontinuirano nadaljevali z drugo fazo ter bo investicija leta 2025 zaključena.

Investitor je pri pripravi projekta sodeloval z Mestno občino Kranj, da bi bila nova soseska usklajena z občinskimi prostorskimi plani. Občina in investitor sta skupaj objavila tudi natečaj, na katerem je bila izbrana rešitev projektantskega biroja Ržišnik Perc. Kot je pojasnila Urška Pollak iz Skupine Ržišnik Perc, so območje razdelili na stanovanjski del in na del, ki bo s trgovskim in poslovnim programom deloma javen.

V polodprtem delu bodo trije bloki stanovanj, od tega dva bloka najemnih oskrbovanih stanovanj, s katerimi bo upravljal Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za skoraj 60 stanovanj in skupne notranje ter zunanje prostore za druženje. V tretjem objektu pa bo 18 stanovanj, namenjenih trgu. Na tem območju bodo še živilska trgovina in dva poslovna prostora za storitveno dejavnost.

Na drugi strani delilne ceste bodo po trije stolpiči s po 35 stanovanji in štirje bloki, pri čemer bo v vsakem od njih od 44 do 50 stanovanj. 188 stanovanj bo zgrajenih v prvi, 133 pa v drugi fazi, je pojasnila Petra Šimnovec iz Skupine Ržišnik Perc.

Mirujoči promet bodo večinoma umaknili v podzemno garažno hišo s 520 parkirnimi mest, 100 parkirnih mest pa bo zunanjih in javno dostopnih, med njimi jih bo okoli deset opremljenih s polnilnicami za električna vozila. V spalnem delu naselja bodo urejene zunanje zelene parkovne in igralne površine.