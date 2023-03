V Kranju bodo zgradili nov dom za starostnike, a kdo bo v njem delal?

Podpisniki so izrazili zadovoljstvo in pojasnili, da bo postopek urejanja dokumentacije, izbire izvajalca in administrativnih opravil najbrž dolgotrajen, da pa bi s samo gradnjo, če bo šlo vse po načrtih, lahko pričeli v prihodnjem letu.

Minister, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije, pa je povedal, da ima na področju dolgotrajne oskrbe jasno prioriteto – narediti vse, da starejši čim dlje ostanejo, kjer sami želijo, izvajalci pa poskrbijo za kakovost oskrbe tam. "Tak javni sistem vzpostavljamo in nadgrajujemo tudi z novim domom v Kranju!"

Projekt je ocenjen na dobrih 20 milijonov evrov. Trenutno so v fazi izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje in pridobivanja mnenj od vseh nosilcev urejanja prostora s ciljem, da čim prej pridobijo gradbeno dovoljenje. "Verjamem, da nam bo to, zlasti ker tako z državo kot z Domom upokojencev Kranj dobro sodelujemo, tudi uspelo in bomo v Kranju pridobili nove in kakovostne prostore za oskrbo 150 starostnikov," je bil optimističen.

"Naš skupni cilj je jasen: čimprejšnja izgradnja novega doma za starejše v Kranju, saj res nujno potrebujemo nove javne domske kapacitete za starostnike. V Kranju, tretji največji občini po številu prebivalcev, imamo trenutno le en tak dom in čakalne vrste so res dolge. Evidentiranih aktivnih prošenj za sprejem je trenutno 1412, na takojšni sprejem pa čaka kar 201 ljudi." S temi besedami je kranjski župan Matjaž Rakovec v začetku marca pospremil podpis pisma o nameri gradnje novega doma starejših v Kranju, ki sta se ga udeležila tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar.

Domovi za starejše so prisiljeni zavrniti sprejem bolnikov

Istega dne, ko je Kranj naredil korak bližnje novemu DSO, pa so iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sporočili, da se starejši, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego in oskrbo, kot so bolniki s kanilo, in njihovi svojci srečujejo z velikimi težavami pri iskanju primerne namestitve in oskrbe po zaključku akutnega zdravljenja v bolnišnici. Domovi za starejše so namreč prisiljeni zavrniti sprejem tovrstnih bolnikov, saj zaradi neprimernih kadrovskih normativov nimajo dovolj zaposlenih.

"Aspiracija prek endotrahealne kanile je namreč medicinsko-tehničen postopek, pri katerem mora dom z diplomiranimi medicinskimi sestrami izvajati 24-urno obravnavo, česar pa v okviru veljavnih kadrovskih normativov ni mogoče zagotoviti," je povedal sekretar Denis Sahernik. Enako je pri bolnikih, ki potrebujejo peritonealno dializo, aplikacijo paranteralne prehrane, aplikacijo antibiotikov v infuzijske raztopine ipd.

"Zaradi podaljševanja življenjske dobe se povečuje število starejših, ki tudi po zaključku bolnišničnega zdravljenja potrebujejo zahtevnejše postopke zdravstvene nege in oskrbe, zanje pa dostikrat nimamo primernih sistemskih rešitev. Od domov za starejše se pričakuje, da delujejo kot negovalne bolnišnice, vendar brez zagotovljenih kadrovskih in drugih virov. Starejši z zahtevnimi zdravstvenimi stanji in njihovi svojci so tako prepuščeni sami sebi ter brez podpore in storitev, ki jih nujno potrebujejo in do katerih so po zakonodaji tudi upravičeni," je še dodal.

Socialni zavodi ministrstvu za zdravje že vrsto let predlagajo spremembo kadrovskih normativov, ki bi omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, vključno z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ki so glede na poklicne kompetence edine celostno usposobljene za izvedbo vseh storitev zdravstvene nege. Žal so bili vsi dosedanji pozivi neuspešni.