V Kranju dobro v srcu mislijo: nasmejte se do solz in pomagajte

"Sem 22 let stara študentka, invalidka. Ob rojstvu so mi postavili diagnozo zatrdelosti sklepov (artrogripozo). Da lahko hodim, imam za to posebno izdelane opornice. Rada sem v 'pogonu'. Četudi imam omejene možnosti, želim izkusiti življenje v polni meri in biti čim bolj samostojna. Z mamo, ki ima minimalen dohodek, komajda shajava. Z očetom nimam stikov. Želim si opraviti vozniški izpit, saj tako ne bom vsakič znova rabila prositi za prevoz sosede ali prijatelje, temveč se bom odpeljala sama. Odpeljala na terapije. Odpeljala na izlet. Odpeljala v neznano. In tega si srčno želim."

Dobrodelna kuhinja v središču Kranja

V središču mesta vsako soboto v prazničnem decembru poteka dobrodelna kuhinja, ob kateri se lahko dobro najeste in hkrati nasmejete do solz. Prvo soboto so za pult z domačimi jedmi stopili župan Matjaž Rakovec, igralec in režiser Aljaž Tepina ter stand up komik Sašo Stare. Na meniju je bil ričet, tradicionalna slovenska jed, kar trideset litrov so ga skuhali ter razdelili med udeležence, ki so s prostovoljnimi prispevki že prispevali sredstva za družine, ki so se znašle v težkih življenjskih stiskah.

"Zavedam se, da mnogim ni lahko v življenju. So zgodbe, ki te pretresejo, in resnično si želim, da skupaj pripomoremo k boljšemu in lepšemu jutri. Da vrnemo upanje in dostojno življenje vsem, ki jim je sreča obrnila hrbet. Obiskovalci na dogodku so danes dokazali, da v Kranju dobro v srcu mislimo in da nam je mar za soseda in prijatelja," je povedal župan.