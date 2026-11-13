V Kranju drugi krog z Rakovcem in Černetom?

V anketi, ki jo je Gorenjski glas objavil danes, je 27,9 odstotka anketirancev odgovorilo, da še ne vedo, koga bi volili. 10,6 odstotka pa se volitev ne bo udeležilo.

Po javnomnenjski raziskavi, v katerih je sodelovalo 667 anketirancev, bi Matjaža Rakovca volilno 16,9 odstotka, Černeta pa 15,4 odstotka vprašanih. Sledita Irena Dolenc z 12,9 odstotka in Karin Planinšek (SDS) s 7,2 odstotka glasov. Igorju Velovu (Lista povezani za razvoj Kranja) so vprašani namenili 4,2-odstotno podporo, Vekoslavu Panigazu (Resnica) 2,8, Tomažu Krišlju (Stranka generacij) pa 1,9 odstotka.

Agencija Parsifal SC je za Gorenjski glas opravila javnomnenjske ankete tudi v drugih gorenjskih občinah in kaže, da bodo skoraj povsod župani znani že po prvem krogu volitev.

V Škofji Loki je med 327 anketiranci 60,2 odstotka napovedalo, da bi podprli aktualnega župana Tineta Radinjo, ki kandidira s podporo volivcev. Njegovemu izzivalcu Janezu Demšarju (Demokrati) bi glas dalo 11,3 odstotka vprašanih. 22 odstotkov anketirancev še ne ve, koga bodo volili, 6,4 odstotka pa se volitev ne bi udeležilo.

V Tržiču bi od 327 vprašanih 48 odstotkov volilo aktualnega župana Petra Mikliča (skupina volivcev), Jaka Jankovca (skupina volivcev) 17,4 odstotka, Niko Podakar (Gibanje Svoboda) pa 4,6 odstotka vprašanih. Neopredeljenih je 22 odstotkov, volitev pa se jih ne bi udeležilo osem odstotkov.

Po rezultatih ankete se zmaga aktualnemu županu nasmiha tudi na Jesenicah. Med 322 vprašanimi bi jih Petra Bohinca (SD) izbralo 34,2 odstotka, Evo Mlakar (Gibanje Svoboda) 19,6, Staneta Rožiča (Demokrati) pa 6,2 odstotka. Koga bodo volili, ne ve 27,6 odstotka vprašanih, 12,4 odstotka pa jih na volišče ne bi odšlo.

Tudi v radovljiški občini najvišjo podporo beleži aktualni župan. Od 311 vprašanih je 37 odstotkov povedalo, da bi glasovalo za Cirila Globočnik (skupina volivcev). Najbližji zasledovalec je Uroš Mencinger (Demokrati) z osmimi odstotki. Sledita Peter Podlesnik (skupina volivcev) s 5,8 in Alma Intihar (Gibanje Svoboda) s 5,1 odstotka glasov. Manj kot štiriodstotno podporo beležijo Nejc Vobovnik (SDS), Matjaž Planinšek (skupina volivcev) in Ladislav Mežek (Prerod). Neopredeljenih je 26 odstotkov, osem odstotkov pa jih ne bi odšlo na volišče.

Tudi v drugih gorenjskih občinah, kjer so se aktualni župani odločili za kandidaturo, kaže, da ne bo prišlo do sprememb v vodstvu občin. Izjema je občina Bohinj, kjer je v anketi med 244 vprašanimi 31,6 odstotka svoj glas namenilo Tomažu Medji (skupina volivcev), 19,7 odstotka pa aktualnemu županu Jožetu Sodji (skupina volivcev). Z 9,8 odstotka sledita Andrej Kovačič (skupina volivcev) in z dvema odstotkoma Sebastijan Benigar (Gibanje Svoboda). V anketi je bilo sicer še 30,3 odstotka neopredeljenih, 6,6 odstotka vprašanih pa je povedalo, da se volitev ne bi udeležilo.