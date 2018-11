V Kranju izbruhnil požar

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje naj bi zagorelo ostrešje industrijskega objekta v bližini policijske in avtobusne postaje. Zaradi požara je zaprta cesta od Zlatega polja proti krožišču pri Gorenjski banki. Zaradi zapore že prihaja do večjih zastojev v prometu, zato policija odsvetuje vožnjo proti centru in priporoča uporabo drugih cest.