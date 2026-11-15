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Slovenija

V Kranju izbirajo med sedmimi kandidati

Kranj, 15. 11. 2026 17.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Center Kranja

Kranjčanke in Kranjčani odločajo o tem, ali bo mestno občino še naprej vodil aktualni župan, ali pa bodo vodstvo prepustili novemu. Za njihove glasove se poteguje pet kandidatov in dve kandidatki. Do 16. ure je sicer svoj glas v tej mestni občini oddalo dobrih 33 odstotkov volivk in volivcev.

Za županski stolček se v Kranju potegujejo poleg dosedanjega župana Matjaža Rakovca (SD) še Irena Dolenc (NSi), Janez Černe (Lista Janeza Černeta), Karin Planinšek (SDS), Igor Velov (Lista povezani za razvoj Kranja), Vekoslav Panigaz (Resnica) in Tomaž Krišelj (Stranka generacij).

Vsi kandidati so svoje glasove oddali že v dopoldanskem času, na izide volitev pa bodo čakali v lokalih, svojih štabih oziroma pisarnah ter gasilskih domovih. 

Volilni dan v Kranju je sicer doslej potekal dokaj mirno. Prvi delni neuradni podatki pa bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč. 

Kdo bo vodil Kranj v prihodnjih letih, ali se morda obeta drugi krog in kakšna bo sestava mestnega sveta, pa bo jasno po končanem štetju glasov.

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