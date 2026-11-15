V Kranju izbirajo med sedmimi kandidati

Za županski stolček se v Kranju potegujejo poleg dosedanjega župana Matjaža Rakovca (SD) še Irena Dolenc (NSi), Janez Černe (Lista Janeza Černeta), Karin Planinšek (SDS), Igor Velov (Lista povezani za razvoj Kranja), Vekoslav Panigaz (Resnica) in Tomaž Krišelj (Stranka generacij).

Vsi kandidati so svoje glasove oddali že v dopoldanskem času, na izide volitev pa bodo čakali v lokalih, svojih štabih oziroma pisarnah ter gasilskih domovih.

Volilni dan v Kranju je sicer doslej potekal dokaj mirno. Prvi delni neuradni podatki pa bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.

Kdo bo vodil Kranj v prihodnjih letih, ali se morda obeta drugi krog in kakšna bo sestava mestnega sveta, pa bo jasno po končanem štetju glasov.