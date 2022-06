V Kranju kmalu na voljo 66 novih stanovanj z medgeneracijskim konceptom

Stanovanjski objekt D26 bosta sestavljala večji objekt z ločenima vhodoma A1 in A2 ter manjši objekt B. V predelu A1 bo 30 oskrbovanih stanovanj, v predelu A2 pa 21 večjih stanovanj. V ločenem, manjšem objektu B bo 15 trosobnih stanovanj. V objektu D26 bo na voljo bo več tipov stanovanj od garsonjer do štirisobnih. Vsa stanovanja bodo imela odprto ložo.

Čista in jasna arhitektura objekta D26 bo v sebi skrivala racionalno in funkcionalno notranjost, ki bo stremela k nudenju udobja in uporabnosti. Pred in za objektom bo na voljo 97 parkirnih mest, ob objektu pa bodo tudi zelene površine in otroško igrišče.

Objekt bo energetsko varčen in dobro izoliran. Imel bo 3-slojna okna in talno ogrevanje. V duhu okolju prijaznega in trajnostnega bivanja bo streha pripravljena za postavitev sončne elektrarne.

Sama lokacija nudi idealen preplet mestnega in ruralnega življenja. Bližina starega mestnega jedra omogoča dostopnost do vitalne infrastrukture in vseh ustanov družbenega pomena kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, pošta in banke na eni strani, na drugi pa lokacija nudi veliko možnosti za uživanje v naravi in rekreaciji.