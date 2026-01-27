Naslovnica
Slovenija

V Kranju kupila solato, v njej je bila ogrožena žaba

Ljubljana , 27. 01. 2026 16.37 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Anja Kralj
Zelena rega s solate

Si predstavljate, da umivate solato, v njej pa najdete ogroženo žabo iz drugega konca sveta, ki se nahaja na rdečem seznamu IUCN? To se je zgodilo paru iz Kranja, ki je s svojo hitro reakcijo poskrbel, da ima dragocena rega možnost preživetja. Takšni ljudje so most med naravo in zaščito, so rešitelja pohvalili v veterini, kjer so poskrbeli za žabo.

Ta teden sta najditelja našla ogroženo zeleno rego tam, kjer je nihče ne bi pričakoval – v solati iz trgovine v Kranju. Po nakupu solate sta jo doma, med skrbnim pranjem listov, nenadoma zagledala: majhno žabo, skrito med zelenimi listi, daleč od svojega naravnega sveta, so sporočili iz Veterine Golob.

Med pranjem solate je gospa opazila drobno žabico in brez oklevanja odreagirala: poskrbela je zanjo in nas takoj poklicala, so opisali. Napotili so ju na Veterinarsko fakulteto, kliniko za ptice, male sesalce in plazilce, kjer so zanjo skrbeli nekaj dni, nato pa je prišla nazaj na Veterino Golob. Najditelja sta ji že pred klicem uredila začasno bivališče in to je primer odgovorne in sočutne reakcije, ki rešuje življenja, so poudarili.

Na trgovino, kjer sta rešitelja našla žabo, smo naslovili novinarska vprašanja.

Ogrožena vrsta s seznama IUCN

"To ni navadna žabica. Gre za vrsto, ki je bila leta 2023 uvrščena med ogrožene vrste na rdečem seznamu IUCN," izpostavljajo. Zelena rega ima posebne priseske na prstih, ki ji omogočajo plezanje po gladkih površinah. Dihanje poteka tudi skozi kožo, zato je izjemno občutljiva na onesnaženje. Njena barva se spreminja glede na okolje in stres, samci pa se oglašajo z glasnimi klici, ki jih slišimo tudi več sto metrov daleč. Je nočna lovka, ki uravnava populacijo žuželk in velja za enega najpomembnejših bioindikatorjev zdravja narave, opisujejo njene značilnosti.

Zakaj je hitra reakcija najditeljev odločilna? Ker so opazili, se ustavili, ukrepali in ji dali možnost za preživetje.

Kaj ima Bad Bunny z žabami?

Takšni ljudje so most med naravo in zaščito, poudarjajo. Pri tem so delili še zanimivo zgodbo. Portoriški umetnik Benito Antonio Martínez Ocasio, svetu znan kot Bad Bunny, je s svojim albumom Debí Tirar Más Fotos postal eden najbolj poslušanih glasbenikov na svetu in dosegel sam vrh globalnih glasbenih lestvic. S svojim izjemnim vplivom ni nagovoril le milijonov poslušalcev, temveč je glasbo spremenil v glas narave.

Bad Bunny
Bad Bunny
FOTO: Profimedia

V svojih vizualnih podobah namreč uporablja dva močna simbola Portorika: žabo coquí (Eleutherodactylus coqui), nacionalni simbol otoka in glas njegove identitete, ter ogroženo portoriško krastačo sapo concho (Peltophryne lemur), simbol krhkosti in boja za obstanek. Ko so se na družbenih omrežjih pojavile razprave turistov o tem, kako utišati ali celo uničiti coquí zaradi njenega značilnega oglašanja, jo je Bad Bunny povzdignil v središče svoje umetnosti. S tem je ena majhna žaba postala svetovni simbol spoštovanja narave, glasba pa orodje varstva lokalnih vrst in odgovornega odnosa do okolja, izpostavljajo.

V kakšnem stanju so populacije dvoživk v Sloveniji?

Z Anjo Bolčina iz Herpetološkega društva - Societas herpetologica slovenica smo se pogovarjali o dvoživkah. Dvoživke so namreč med najbolj ogroženimi vretenčarskimi skupinami v svetovnem in evropskem merilu in enako je tudi pri nas. Habitati, kjer je prisotno veliko vrst in so njihove populacije številčne, predstavljajo dobro, zdravo in uravnoteženo okolje.

Preberi še Ogrožene bioindikatorice okolja: kako jim lahko pomagate?

Kar 41 % dvoživk po svetu je tako ogroženih, da jim grozi izumrtje. Ogrožene so predvsem zaradi izgube in slabšanja (onesnaževanje, fragmentacija ...) njihovega življenjskega prostora, pa tudi zaradi vnosa tujerodnih vrst in bolezni. Tudi po različnih koncih Slovenije številčnost mnogih populacij dvoživk upada, ponekod pa so lokalne populacije posameznih vrst celo že izumrle. Zato so prizadevanja za njihovo ohranitev toliko pomembnejša.

Zakaj je treba nanje še posebej paziti?

So pomembni "bioindikatorji" (biopokazatelji) okolja. Njihove populacije zelo hitro reagirajo na različne spremembe v okolju. Habitati, kjer je prisotno veliko vrst in so njihove populacije številčne, predstavljajo dobro, zdravo in uravnoteženo okolje. Če dvoživke nenadoma izginejo oz. se njihovo število močno zmanjša, je to znak, da se je okolje poslabšalo, čeprav človek tega na videz še ne zazna. Poleg tega pa so pomemben člen prehranjevalnih spletov. Plenijo večinoma manjše nevretenčarje (pajkovce, žuželke, deževnike, polže), hkrati pa so hrana drugim večjim živalim (vidram, vodnim kačam, sovam, čapljam, štorkljam ...) in tako pomemben del stabilnega ekosistema.

Razlagalnik

Mednarodna zveza za ohranjanje narave (IUCN) je mednarodna organizacija, ki si prizadeva za ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih virov. Njen Rdeči seznam (IUCN Red List) je najobsežnejši svetovni popis stanja ohranjenosti rastlinskih in živalskih vrst. Vrste na rdečem seznamu so razvrščene v različne kategorije ogroženosti, od najmanj zaskrbljujočih do kritično ogroženih, kar služi kot ključni pokazatelj zdravja ekosistemov po vsem svetu.

Zelena rega (Hyla arborea) je majhna drevesna žaba, ki je razširjena po večjem delu Evrope in zahodne Azije. Značilne so ji močni priseski na prstih, ki ji omogočajo odličen oprijem na gladkih površinah, kot so listi in veje. Njeno dihanje poteka tudi skozi kožo, kar jo zelo občutljivo za onesnaženje okolja. Barva kože se lahko prilagaja okolju in stopnji stresa, od zelene do rjave. Samci se oglašajo z glasnim, prepoznavnim kreketanjem, ki lahko sega več sto metrov daleč. Zaradi svoje občutljivosti in pomena v prehranjevalni verigi velja za pomemben bioindikator zdravja okolja.

Dvoživke so izjemno pomembni bioindikatorji, ker so njihove populacije zelo občutljive na spremembe v okolju. Zaradi svoje polprepustne kože in življenjskega cikla, ki vključuje tako vodna kot kopenska obdobja, lahko hitro absorbirajo onesnaževala iz vode in tal. Nenadno zmanjšanje števila ali izginotje populacij dvoživk je pogosto prvi opozorilni znak, da je okolje postalo nezdravo ali onesnaženo, tudi če te spremembe še niso očitne za ljudi. Poleg tega igrajo dvoživke ključno vlogo v prehranjevalnih verigah, saj uravnavajo populacije nevretenčarjev in hkrati služijo kot plen drugim živalim, kar prispeva k stabilnosti ekosistema.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
žaba ogrožena vrsta solata

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil Gyöfi
27. 01. 2026 18.32
To je znak da je zelenjava res eko. Ta žaba je zelo občutljiva na vse strupe. Pohvale vredno. 👍👍🤗🤗
Odgovori
0 0
MiskoPol
27. 01. 2026 18.28
Ta žaba pa je bila res ogrožena. Še dobro, da so jo pravočasno opazili, sicer ...
Odgovori
+1
1 0
proofreader
27. 01. 2026 18.28
Grem kupit solato, morda tudi jaz dobim žabico.
Odgovori
+2
2 0
Wolfera
27. 01. 2026 18.26
Zdej veste kaksno solato jeste iz trgovin. Kozla se mi.
Odgovori
+2
3 1
Quatflow
27. 01. 2026 18.40
Kakšno? Verjetno bolj bio kot če je ne bi bilo
Odgovori
0 0
presnet
27. 01. 2026 18.19
Katera trgovina in katera vrsta solate? Bi bilo fino več informacij napisati.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
27. 01. 2026 18.27
Piše Lidl Kranj.
Odgovori
+2
2 0
MeaParvitas
27. 01. 2026 18.11
Zelena rega je avtohtona žaba v Sloveniji; zgolj v vednost. Zakaj pišete, da je prišla iz drugega konca sveta?!
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
27. 01. 2026 18.11
Porkaflek... uboga žabica.. Ampak: proti temu se borijo tako Avstralci, da ne pride to v njihovo državo, kot Novozelandi, Japonci... Na mejno carinskih preverjanjih uvoza zelenjave in hranil..... za sodržavljanje. Zaradi ogrožanja njihovega ekosistema - proti vnosu tujerodnih invazivnih ogrožujočih vrst.... Tudi pri nas bi to moralo veljati.. Pa res velja? Ali ne, nikakor? Mi je pa res žal za luštno žabico, iskreno.
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
27. 01. 2026 18.09
Samo žabca je. Pa tak halo.
Odgovori
+3
3 0
drobnaptica
27. 01. 2026 17.47
Lepa novica, da je žabica preživela in je na varnem!
Odgovori
+5
5 0
devote
27. 01. 2026 17.44
no , na ta nacin pride vsa mozna eksotika tujerodnih skodljivcev v slovenijo . JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO!.
Odgovori
+4
4 0
Kod.
27. 01. 2026 17.42
Še dobro da ni kupila banan,bog vej kaj bi dobila 😁
Odgovori
+5
5 0
biggbrader
27. 01. 2026 17.37
Joj, groza. Naj plača še žabo.
Odgovori
+3
3 0
bandit1
27. 01. 2026 17.36
Od kje je salata v tej trgovini? Oglašujejo jo kot SLO, enako kot drugi oh in joh hiper centri
Odgovori
+8
8 0
MeaParvitas
27. 01. 2026 18.16
POvsem mogoče je, da je bila na slovenski solati, saj žaba živi pri nas!
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 01. 2026 17.32
Ozaveščeni ljudje so super
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
