V Kranju ob finančni podpori uspešnega nogometaša nastaja park Jojo

Igrišče stoji na zelenici med večstanovanjskimi stavbami na območju KS Bratov Smuk na Planini. "Na njem smo kot otroci preživeli ure in ure, in to so bile zagotovo dobro preživete ure: v gibanju, na svežem zraku, v dobri družbi. Zdrav duh v zdravem telesu, skratka, kar je vsekakor dobra popotnica za življenje in želim si, da bi ta koncept zasledovalo tudi čim več današnjih otrok. Če bodo imeli na voljo dovolj površin za igro, sem prepričan, bodo tudi lažje odložili mobilne telefone in se raje zapodili za žogo," je razlog za finančno podporo prenovi igrišča pojasnil nogometni reprezentant Josip Iličić.