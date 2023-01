V Kranju podaljšali dobrodelni projekt za družine in posameznike v stiski

"Stiske nekaterih družin in posameznikov so res zelo velike. Številni najbolj potrebujejo finančna sredstva, s katerimi poplačajo nastale dolgove, za kaj več pa jim enostavno zmanjka, mnogi pa se poleg finančne stiske borijo tudi z zdravstvenimi težavami enega ali več družinskih članov. Velike stiske so tudi pri starostnikih, ki niso deležni pomoči sorodnikov ter tako ostanejo sami in nemočni," so zapisali na Mestni občini Kranj.

Sredstva, ki jih zberejo v humanitarnem projektu V Kranju dobro v srcu mislimo, zato organizatorji namenjajo tako starostnikom kot družinam in posameznikom, izbrani pa so bili po predlogih OŠ Matije Čopa, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, Društva upokojencev Kranj in CSD Gorenjska, enota Kranj.