V Kranju pri Tušu raste 300-metrski nadhod s polžastim spustom

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt CTN Nadhod Tuš, so sporočili z Mestne občine Kranj. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,34 milijona evrov, prav toliko pa bo tudi državnih sredstev. Preostanek sredstev bo zagotovila Mestna občina Kranj. Kot so sporočili z ministrstva, je namen projekta vzpostaviti varno in neprekinjeno povezavo za pešce in kolesarje med Planino, Poslovno cono Hrastje in občino Šenčur. V okviru projekta bo zgrajen nov nadhod čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe pešpoti in kolesarske poti ter odpravil manjkajoči del trase. Tako bo nastala varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom ali peš. Nova povezava bo posebej koristna za prebivalce Planine, zaposlene v Poslovni coni Hrastje ter prebivalce občin Kranj in Šenčur, saj bo spodbudila uporabo kolesa in hoje ter prispevala k bolj trajnostni in varni mobilnosti v regiji.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Izvajalec del je z njimi začel maja letos, trenutno pa se že gradijo podporni stebri. Mestna občina Kranj

Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,34 milijona evrov, prav toliko pa bo tudi državnih sredstev. Preostanek sredstev bo zagotovila Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj



Mestna občina Kranj je že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter prek javnega razpisa izbrala izvajalca del, ki je z njimi začel maja letos, trenutno pa se že gradijo podporni stebri. "Zgrajen bo moderen, tudi estetsko privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje. Kot zanimivost – radij tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atrij v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Poltretji meter predstavlja dvosmerna kolesarska steza, druga polovica pa pločnik. Vse površine za pešce in kolesarje bodo urejene tako, da bodo dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Maksimalen naklon bo manj kot pet odstotkov, nadhod se bo pri stebru pred prečkanjem ceste dvignil za 6,5 metra, na drugi strani (pred polžastim spustom) pa na višino 6,7 metra," so sporočili z občine.

Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje. FOTO: Mestna občina Kranj