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Slovenija

V Kranju pri Tušu raste 300-metrski nadhod s polžastim spustom

Kranj, 12. 08. 2026 15.41 pred 11 urami 2 min branja 24

Avtor:
U.Z.
Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje.

Občina Kranj bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovanjsko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometnice Labore–Primskovo, gradila s pomočjo evropskih sredstev. Projekt je ocenjen na 3,4 milijona evrov, občina pa bo od države in Evropske unije dobila 80 odstotkov sredstev, kar je slabih 2,7 milijona evrov.

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt CTN Nadhod Tuš, so sporočili z Mestne občine Kranj. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,34 milijona evrov, prav toliko pa bo tudi državnih sredstev. Preostanek sredstev bo zagotovila Mestna občina Kranj.

Kot so sporočili z ministrstva, je namen projekta vzpostaviti varno in neprekinjeno povezavo za pešce in kolesarje med Planino, Poslovno cono Hrastje in občino Šenčur. V okviru projekta bo zgrajen nov nadhod čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe pešpoti in kolesarske poti ter odpravil manjkajoči del trase. Tako bo nastala varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom ali peš. Nova povezava bo posebej koristna za prebivalce Planine, zaposlene v Poslovni coni Hrastje ter prebivalce občin Kranj in Šenčur, saj bo spodbudila uporabo kolesa in hoje ter prispevala k bolj trajnostni in varni mobilnosti v regiji.

Mestna občina Kranj je že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter prek javnega razpisa izbrala izvajalca del, ki je z njimi začel maja letos, trenutno pa se že gradijo podporni stebri.

"Zgrajen bo moderen, tudi estetsko privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje. Kot zanimivost – radij tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atrij v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Poltretji meter predstavlja dvosmerna kolesarska steza, druga polovica pa pločnik. Vse površine za pešce in kolesarje bodo urejene tako, da bodo dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Maksimalen naklon bo manj kot pet odstotkov, nadhod se bo pri stebru pred prečkanjem ceste dvignil za 6,5 metra, na drugi strani (pred polžastim spustom) pa na višino 6,7 metra," so sporočili z občine.

Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje.
Nadhod se bo iz smeri Planine počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale (polžasto) spustil nazaj na polje.
FOTO: Mestna občina Kranj

Nadhod bo namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. Dostop nanj bo s sprehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi prek stopnišča. Del projekta je ureditev 650 metrov novih povezav za pešce in 735 metrov novih kolesarskih povezav, kranjska občina bo postavila klopi in koše za odpadke, poskrbela za ozelenitev ter števec kolesarjev in stojala za kolesa.

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Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 20.54
Saj ne vedo, kaj delajo....
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+1
1 0
galeon
12. 08. 2026 20.12
Zapravljanje denarja.
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0 0
Vrag je odnesel šalo
12. 08. 2026 19.21
Jaz sem sicer rojen Kranjčan, ampak moram priznati – župan Matjaž R. ima nos za atraktivne ideje. Ta novi nadhod za pešce in kolesarje je tako privlačen, da bom imel od njega korist še po tem, ko bom uradno preseljen na svojo parcelo pri bližnjem pokopališču. Ko bom odšel k večnemu počitku, bom ponoči mirno šetal čez nadhod proti Šenčurski obrtni coni – čisto turistično, v sredi neokrnjene narave. Varnost pa bo, kot vedno, na prvem mestu. Če že duhovi hodimo naokrog, naj bo vsaj po urejeni infrastrukturi. 👻🫣🥳
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+3
3 0
alien number 9
12. 08. 2026 18.22
Super, vidim da si Buza(župan) postavlja spomenik
Odgovori
+2
3 1
YouRangMyLord
12. 08. 2026 20.03
preveč denarja ima v blagajni od loto dobitkov....
Odgovori
0 0
cefre
12. 08. 2026 20.11
Res je to do neke mere spomenik, ampak roko na srce, če se je pridobilo 80% evropskega denarja, ki ga Slovenija ne porabi toliko kot bi ga lahko, potem mu vsaka čast! Tudi ta "spomenik" bo imel trajno uporabnost, predvsem pa varen prehod obremenjene prometnice in edino to bi moralo šteti!
Odgovori
0 0
brezveze13
12. 08. 2026 17.46
rok za zaključek železniške postaje v ljubljani podaljšan, je jankovič uvidel da nima pravega protikandidata pa je podljšal da bo če padel kakšen jurček ali dva
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+2
6 4
Čombe
12. 08. 2026 17.40
Pranje denarja, most za pešce in kolesarje naredi lokalna firma za 100.000e... pa kranj je tako sesut da je sramotno... mafija vlada
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+11
11 0
Appendix
12. 08. 2026 17.18
Lahko bi podjetje Progros prevzelo gradnjo. Bi vsaj hitro zgradili hehehe
Odgovori
+4
5 1
cefre
12. 08. 2026 20.14
A brez, da bi plačalo delavce, sicer, valjda jih plačuje Stefanović iz svojega (?) denarja!
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
12. 08. 2026 16.40
A bo delala firma Anexi d.o.o.Uni vedno uspejo na javnih razpisih in raznoraznih projektih.
Odgovori
+5
5 0
bandit1
12. 08. 2026 16.27
Kaj bo tam rastla zelenjava in se pasli biki, krave, ovce?
Odgovori
-2
2 4
cefre
12. 08. 2026 20.14
OVCE sedanji opciji!
Odgovori
0 0
Veščec
12. 08. 2026 16.26
sam še 🐌🐌🐌 rabjo pa bo,pa to
Odgovori
-1
1 2
HitraVeverca
12. 08. 2026 16.21
Kaj pa če bi se raje pokradlo manj denarja in razmišljalo o obvoznici ki pripelje občane do doma varno? Zadnjih 5-6 let so takšni zastoji, da avtomobili stojijo vse na odstavni pas daleč mimo markacij za izvoz... SRAMOTA... namesto da bi poskrbeli za varnost, se igramo slovensko klasično koruptirano kuhinjo! Bravo!
Odgovori
+7
7 0
wsharky
12. 08. 2026 16.20
raje dzamijo naredite, je več njihovih kot naših že skoraj Kranju
Odgovori
+6
9 3
Dovolj je
12. 08. 2026 16.19
A sem samo jaz jezna?? živim v okolici Kranja, koliko prometnih zadev je treba prej urediti ampak ne mi delamo nadhod, pa ne mi s tem to je so financirano...to je ratal standard v Sloveniji, ne rešuje se tisto kar je najbolj nujno in potrebno za dobrobit ljudi temvec vse okoli in potem se pohvalijo saj nekaj smo pa naredili za vas, kaj se jezite, mi delamo dobro🤢🤢🤢😡😡😡🤮🤮🤮
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+9
10 1
gullit
12. 08. 2026 16.24
Tudi jaz sem rojen Kranjčan, pa mi ni jasno zakaj toliko denarja za en nadvoz. A je treba polžji spust pa cel kup narave, gozda uničiti. Lahko bi en navadni nadvoz naredili, pa bi bili hvaležni, z ostalim denarjem bi pa še kaj zrihtali, se strinjam.
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+8
9 1
Pinokio
12. 08. 2026 16.54
Poleg tega bodo ljudje, še vedno hodili čez cesto po voznima pasovoma. Ker za ene ni varnost vredna nič. Je pa zanimivo, da je 100 m bolj severno narejen prehod za pešce, sicer res v smeri skozi gozd za Šenčur in Hrastje, pa bi mogoče bilo bolj pametno narediti eno pot, ki bi vodila 100 m južno do poti direktno za Hrastje. Enako je, kot neumnost pri trgovini Spar na Planini 3. Lepo narejen podvoz, suh tudi ob močnejših padavinah, tik nad njim pa prehod za pešce če cesto. 50 metrov bolj proti zahodu pa še en prehod za pešce proti severu. Ljudje pa še vedno čez cesto skoraj ob označenem prehodu.
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+4
4 0
gullit
12. 08. 2026 17.02
Točno to, hvala za dopolnitev. Tam je še semafor ter prehod čez cesto tako da gre res za nepotrebno večmilijonsko investicijo. Ljudje bodo pa itak hodili tudi čez cesto, bodo hitreje prišli na drugo stran, to pa sigurno.
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+1
2 1
Špica
12. 08. 2026 18.25
pa park se razsirja za alhoholike pa narkomane tisti ki je do zdaj stal dober miljon.
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-1
0 1
cefre
12. 08. 2026 20.16
Potem pa tja postavit policijo in redarje- hitro bo konec avantur!
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0 0
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