V Kranju pričeli z načrtovanjem avtocestnega priključka Kranj sever

Spomnil je, da je občini po več desetletjih prizadevanj uspelo z argumenti prepričati državo in Dars, da Kranj kot tretja največja občina v državi nujno potrebuje ta priključek in da bo relativno nizka investicije pomembna razbremenila nevarni priključek Kranj vzhod ter ublažila prometne zastoje ob konicah.

"V Mestni občini Kranj pozdravljamo odločitev vlade, saj to pomeni, da dobro napredujemo v postopku priprave dokumentacije za izgradnjo avtocestnega priključka," je zadovoljen župan Matjaž Rakovec. Kot je izpostavil, gre za velik korak za prometno razbremenitev Kranja. "Sedaj ni več koraka nazaj, je samo še, kdaj. In prizadeval si bom, da je to res čim prej," je dodal.

Pobudo za izvedbo projekta je Mestna občina Kranj intenzivno naslavljala na državo od leta 2019, od jeseni 2021 tudi skupaj s še šestimi okoliškimi gorenjskimi občinami, in sicer Škofjo Loko, Šenčurjem, Naklim, Cerkljami na Gorenjskem, Preddvorom in Jezerskim.

Glede na obstoječe stanje bi izgradnja dodatnega priključka prinesla ekonomske in prometno-varnostne koristi, četudi bi zgradili le priključek Kranj sever. Večje koristi pa pričakujejo v kombinaciji z ostalimi načrtovanimi ukrepi, ki so prav tako v pristojnosti države. Gre za rekonstrukcijo ceste od krožišča Primskovo do Supernove in od krožišča Primskovo do krožišča v Šenčurju v štiripasovnico, gradnjo novega odseka državne ceste na relaciji Britof-Hotemaže ter izgradnjo kranjske severne obvoznice.