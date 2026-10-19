V Kranju rušijo Majdičev mlin, v novi stavbi bo 32 stanovanj

Podjetje ELTIM je danes začelo s projektom izgradnje stanovanjskega kompleksa na mestu Majdičevega mlina v Kranju. Rušenje bo potekalo dober mesec dni, ostala gradbena dela pa še 18 do 20 mesecev. Investitor načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta z 32 stanovanji. Stavba bo imela sedem etaž, dve kletni in ena pritlična bosta namenjeni 72 parkirnim mestom za stanovalce in obiskovalce. Ker območje leži znotraj zavarovanega območja mestnega jedra Kranja, mora projekt upoštevati pogoje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Cilj je, da nova stavba upošteva zgodovinsko podobo in značaj prostora ter se ustrezno vključi v veduto mesta. "Ohranili bomo značilno stavbno zasnovo, prepoznavne gabarite in arhitekturno podobo nekdanjega mlina. Posebno pozornost namenjamo oblikovanju fasad, značilnemu ritmu okenskih odprtin, in dvokapni strehi. Stanovanja bodo zasnovana v skladu s sodobnimi bivanjskimi standardi, z ložami in funkcionalnimi tlorisnimi rešitvami. Projekt izvajamo skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, s čimer zagotavljamo spoštljiv odnos do zgodovinskega značaja objekta in njegove okolice," je povedal Darko Perko, lastnik in direktor podjetja.

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Matjaž Rakovec MO Kranj

Nova stavba in stara stavba. MO Kranj





Majdičev mlin je pomemben del gospodarske in industrijske zgodovine Kranja. Na mestu, kjer je stal že mlin graščine Khislstein, je Leopold Jugovic leta 1870 zgradil mlin, ki ga je leta 1874 kupil Peter Majdič in ga postopoma razširil. Objekt je bil povezan tudi z začetki elektrifikacije mesta: v njem so leta 1893 prižgali prvo luč v Kranju. Mlin je skozi desetletja doživljal različne predelave, po opustitvi mlinarske dejavnosti pa je dobil tudi vlogo elektrarne. Požar v noči s 26. na 27. september 2022 je stavbo skoraj povsem uničil. Od nje so ostali predvsem zidovi, ki še vedno zaznamujejo veduto ob vstopu v staro mestno jedro. Ruševine so obenem predstavljale varnostno tveganje za mimoidoče.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je investotor našel dovolj poguma, da prične z zahtevnim projektom, ki bo hkrati ohranil veduto Kranja in poskrbel za novo, še kako težko pričakovano vsebino. "Majdičev mlin je pomemben del industrijske zgodovine Kranja. Po požaru so od stavbe ostale predvsem ruševine, ki že predolgo kazijo podobo tega dela mesta in predstavljajo varnostno tveganje. Veseli me, da se projekt premika naprej, da bo območje dobilo novo vsebino in da se bodo pri tem upoštevale tudi usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine," je poudaril.

Med rušitvenimi deli bo veljal spremenjen prometni režim