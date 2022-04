Starši uspeli s pritožbo, v Kranju bodo otroci spet obravnavani v zdravstvenem domu

V Zdravstvenem domu Kranj so s pandemijo covida-19 uvedli ločeno pregledovanje bolnikov z infektivnim stanjem in izvajajo ga še naprej. Gre za zdravstveni standard varne obravnave za vse paciente. S tem so sledili navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za zdravje. Ker so okužbe z raznovrstnimi virusi izrazite predvsem pri eni od najranljivejših skupin, otrocih, zdravniki otroke z infektivnim stanjem trenutno pregledujejo v zabojniku pred zdravstvenim domom.

A skupina staršev je v ponedeljek na vodstvo Zdravstvenega doma Kranj, Mestno občino Kranj, NIJZ, varuha pacientovih in človekovih pravic ter zdravstveni inšpektorat zaradi tega podala pritožbo in s peticijo zahtevala ambulantno obravnavo otrok pri izbranem pediatru v zdravstvenem domu.

Kot so sporočili, so v zaprtih skupinah na Facebooku zbrali več kot sto osebnih zgodb. Pod peticijo z zahtevo po spremembi delovanja zdravstvenega doma se je fizično podpisalo 224 oseb, 1121 oseb pa je podpisalo spletno peticijo.

Kot so izpostavili, je bila večina omejitev, povezanih z novim koronavirusom, na državni ravni že odpravljena in tudi ambulante za odrasle v kranjskem zdravstvenem domu delujejo normalno, otroci pa na obravnavo še naprej čakajo na parkirišču. Zdi se jim nerazumljivo, da otroci s prehladnimi znaki in drugimi težavami, ki niso povezane z novim koronavirusom, zelo težko pridejo do obravnave pri svojem pediatru in so še vedno obravnavani v zabojniku. Prepričani so, da je obravnavo vseh pediatričnih bolnikov možno organizirati tako, da bolnim otrokom ne bo treba čakati zunaj ali v avtih na parkirišču.

"Dovolj nam je, da z bolnim otrokom v naročju stojimo na mrazu, vetru, dežju, vročini. Zdi se nam sramotno, da ni zagotovljenega dostopa do sanitarij in previjalnice ter možnosti, da mame podojijo otroka, če je to potrebno. Zahtevamo, da so tudi naši otroci deležni človeku dostojne obravnave in se jih preneha diskriminirati!" so zapisali v dopisu vodstvu zdravstvenega doma, prepričani, da gre za grobo kršitev pacientovih, v tem primeru otrokovih pravic.