Kranj je rojstni kraj ne ene, temveč dveh slovenskih himn, Prešernove Zdravljice in dolgoletne narodne himne Naprej zastava slave pesnika Simona Jenka. In v gorenjski prestolnici so na to tako ponosni, da so slovenski himni posvetili park. Stal bo v neposredni bližini Prešernovega gaja, kjer sta pokopana avtorja obeh pesnitev. Park bo dokončan pozno jeseni in bo namenjen tudi protokolarnim dogodkom.