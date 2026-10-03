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V Kranju spet pokalo in gorelo: 'Živeti tukaj je nevzdržno'

Kranj, 03. 10. 2026 10.07 pred 1 uro 3 min branja 115

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Pirotehnika v Kranju

"Živeti tukaj je nevzdržno, prav bojim se decembra in novega leta," nam je sporočil bralec s Planine v Kranju. Dirkanje s skiroji in skuterji, ogrožanje pešcev, pokanje petard, vandalizem in kurjenje ognja na otroškem igrišču med bloki – ogorčeni prebivalci so znova priče prizorom, ki smo jih gledali že za novo leto. Kje je policija in kje so njihovi starši, se sprašujejo. Policija odgovarja: Ob našem prihodu se skupine mladostnikov razbežijo. Zato občane prosijo za pomoč pri njihovi identifikaciji.

"Kranj oziroma naselje Planina ima še vedno težave, ki jih povzroča nevzgojena in arogantna mladina – dirkanje s skiroji in motorji, ogrožanje ostalih pešcev, mamic z otroki po poteh, kjer se ne sme voziti, metanje petard in ostalih zadev, zažiganje stvari ipd.," nas je obvestil bralec. "Živeti tukaj je nevzdržno, prav bojim se decembra in novega leta," je še dodal.

Da se je v petek zvečer zgodila situacija, o kakršni smo poročali že v začetku januarja, ko so objestneži poškodovali otroško igrišče in celo bližnje bloke, je razvidno tudi iz posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih.

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Prebivalci Kranja se v komentarjih zgražajo ob stopnjevanju agresije mladoletnikov in se sprašujejo, kje je policija, predvsem pa – kje so njihovi starši.

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Policija: Ob našem prihodu so se takoj razbežali

Obrnili smo se na PU Kranj, od koder so nam sporočili, da je kranjski operativno-komunikacijski center včeraj okoli 20.40 prejel več klicev občanov o pokanju petard, vožnji s skuterji in kurjenju ognja na enem od igrišč na območju Planine. A ob prihodu policistov na območje Planine so se skupine mladostnikov takoj razbežale.

"Policisti so na igrišču na Ulici Gorenjskega odreda opazili pločevinko, v kateri je po porabi gorljive snovi ogenj ugasnil sam. Policisti so se na območju Planine zadrževali dalj časa in opravili več kontrol po okoliških ulicah, vendar kršiteljev niso izsledili," so zapisali.

Kranjski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev ter hkrati naprošajo občanke in občane za pomoč. Vse, ki bi o dogodku ali udeleženih osebah karkoli vedeli, prosijo, da koristne informacije sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali anonimni telefon 080-1200.

"S skupnim sodelovanjem bomo učinkovitejši pri reševanju tovrstne problematike ter zagotavljanju varnosti na območju Planine," so pozvali.

V Kranju spet povečana uporaba pirotehnike

Gorenjski policisti sicer na splošno v zadnjem obdobju spet zaznavajo povečano in motečo uporabo pirotehničnih izdelkov na območju Kranja, predvsem na Planini. "Občani nas o tem pogosto obveščajo, policisti pa smo z lastno dejavnostjo in policijskim delom v skupnosti izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro."

S podobno problematiko so se soočili že med lanskimi božično-novoletnimi prazniki, s sodelovanjem več deležnikov pa je bilo teh kršitev v nadaljevanju manj. Verjamejo, da lahko tudi tokrat s skupnim delovanjem učinkovito zmanjšamo kršitve.

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"Prosimo občanke in občane, da si ob zaznanih nepravilnostih poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki uporabljajo pirotehnične izdelke, ter to nemudoma sporočijo Policijski postaji Kranj na številko 04/233 64 00 ali na interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev," pozivajo.

Gorenjski policisti svetujejo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Če do nje že pride, naj bo ta dovoljena, varna in pravilna. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine, poškodbe oči), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javno in zasebno infrastrukturo.

Policisti zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti in vršili nadzor nad temi kršitvami s pogostejšo prisotnostjo na krajih, ki jih zaznavajo sami ali na katere jih opozarjate vi, občanke in občani. "Zoper izsledene kršitelje bomo dosledno ukrepali."

Starši, vršite starševski nadzor nad dejanji svojih otrok, saj je po dosedanjih ugotovitvah ponovno zelo zaskrbljujoče dejstvo, da so v zaznanih dejanjih ponovno mladoletniki, stari med 14 in 18 let! Ne sme vam biti vseeno za svoje otroke, zato jim ne dopustite uporabo tako nevarnih igrač! S tem jih boste zaščitili pred telesnimi poškodbami, povzročeno škodo drugim in nevarnostmi, ki jih sami pogosto ne prepoznajo. Ko bodo odrasli, vam bodo za takšno skrb neizmerno hvaležni. - Policija

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kranj planina pokanje petarde mladina objestnost pirotehnika

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KOMENTARJI115

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Veščec
03. 10. 2026 11.27
Pr nas na Dolenskem pa tak mir,kot v jami pod Macesnovo goro,pa to
Odgovori
0 0
makz75
03. 10. 2026 11.27
jah predlog za prebivalce Kranja ...organizirajte se in ustanovite vaško stražo... pa mulce lepo čez roke spustite 2 do 10 x ...pa boste imel počasi mal miru...
Odgovori
-1
0 1
štajerc65
03. 10. 2026 11.25
Uvesti varnostno tvegano območje pa striktno izvajati Šutarjev zakon bo rešitev. Ali pa da jih stanovalci v temi sami porihtajo potem pa se razbezijo.
Odgovori
+1
2 1
bronco60
03. 10. 2026 11.24
Vaške straže, ni druge.
Odgovori
+0
2 2
makz75
03. 10. 2026 11.24
točno se ve kdo so to... tisti ki so prišli z zakonom o zruževanju družin... vsi vemo da niti slovensko ne znajo policija pa proti njim še ne sme ukrepat zaradi starega levičarskega zakona... upam da se jih nažene nazaj v njihovo domovino ... njih in cele njihove družine
Odgovori
+1
3 2
IskraLJ
03. 10. 2026 11.23
Albi in bosi.
Odgovori
+4
5 1
ares2
03. 10. 2026 11.22
Saj te, ki nam dajejo minuse na normalne komentarje, to so ONI! Že po IP -jih jih sedaj lahko takoj dobijo.
Odgovori
+2
5 3
glavni baja 3
03. 10. 2026 11.24
🤝
Odgovori
-1
1 2
glavni baja 3
03. 10. 2026 11.24
🤝
Odgovori
-2
0 2
zaba67
03. 10. 2026 11.21
sledi samo še upor in anarhizem in razbijanje kakor v Franciji, ni kulture, ni hrepenenja po boljšem, ni učenja....samo že telefon zabava, nasilje...permesivna vzgoja, oslabelo šolstvo...
Odgovori
+5
7 2
SPARKS
03. 10. 2026 11.21
te pirotehnicne strokovnjake bo treba zaceti vracati na njihov izvor. sprememba zakonodaje bo nujna. in vec pooblastil policiji.
Odgovori
+7
9 2
golobove drobtinice
03. 10. 2026 11.20
To je vse načrtno, da bi se ljudje odselili in prepustili stanovanja se ve komu - priseljencem. Kdor misli, da bodo njihovi starši kaj ukrepali, se zelo moti, ker so ravno s strani staršev našuhtani. Policaji bi tudi lahko v civilu prišli na teren, če bi hoteli. Ostalim pa dam nasvet, da naj zadeve posnamejo in pošljejo na policijo in v medije. Bistvo je, če se tega ne bo zatrlo že sedaj, si bodo upali še več. Torej brez usmiljenja.
Odgovori
+4
7 3
KrofKrof
03. 10. 2026 11.20
Policaji se jih bojijo, ker vedo, kdo so. Če pa Slovenec igra klavir, so pa takoj na vratih.
Odgovori
+5
5 0
xxxddd
03. 10. 2026 11.19
Sami sončki. Kaj ste tako nestrpni...
Odgovori
+0
1 1
medusa
03. 10. 2026 11.19
A se je policiji tako tezko v enega od vrtcev skrit in snemat???????!!!!! Vse se dogaja med 2mi vrtci!!!!!!!!!! In dnevni enoti starejsih obcanov!!!!! SRAMOTA KRANJSKE OBCINE IN PILICIJE!!! MED 2MI VRTCI IN PIKOPALICSCE!!!!
Odgovori
+1
4 3
Fago
03. 10. 2026 11.18
Ha, so se vrgli po kranjskem predsedniku dz-ja…
Odgovori
+0
2 2
Heprk
03. 10. 2026 11.17
Zaprli so vsa igrisca za mladino, vsak pogovor med bloki nekatere moti, ko hodis po bloku eni odpirqjo vrata d vidijo in zatozijo... mladina si to zapomni in tako vraca. Tudi mi smo bili taksni, sam da smo meli kje za bit. Zdaj si lahko samo v trgovskem centru al pa pred blokom. Vse je zaprto, ograjeno, omejeno itd...
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-2
2 4
medusa
03. 10. 2026 11.21
Ti kar podpiraj huliganstvo bebavi!!!!
Odgovori
-1
1 2
Heprk
03. 10. 2026 11.23
ne podpiram, se postavim v njihovo kozo, ker sem odrascal tko. Vi zaviti v folijo tk ne bote nikol razumeli.
Odgovori
+1
1 0
Jak Tobim
03. 10. 2026 11.15
popolnoma enako v vseh primestjih Ljubljane. Kaos
Odgovori
+3
5 2
Optimisty
03. 10. 2026 11.14
dragi policisti treba je malo peš hoditi in raziskovati problema.....tako se pa peljete samo z avtomobili in opazujete..naredite nic.....treba malo na noge
Odgovori
+7
9 2
nebel
03. 10. 2026 11.12
Policaji točno vedo kdo so ti mulci. Z lahkoto bi lahko sprocesirali enega po enega, če ne morejo vseh skupaj. Pa ne vozijo samo med bloki, tudi po okoliških ulicah in parkiriščih trgovskih hiš. Seveda se vse začne pri starših, ki jim kupujejo mopede in jih pustijo, da delajo kar jim je volja cele dni in ponoči.
Odgovori
+12
13 1
nebel
03. 10. 2026 11.14
Sedaj pa naj občani rešujejo njihov problem kot kakšni vigilanti. Pa naj nastavijo kamere, recimo.
Odgovori
+5
6 1
medusa
03. 10. 2026 11.12
Fuj od fuja vsa kranjska zupanija in lenorita policija!!!!!
Odgovori
+9
11 2
Infiltrator
03. 10. 2026 11.11
Kosovarski sončki in zraven balkanski sončki....
Odgovori
+12
14 2
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