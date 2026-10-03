V Kranju spet pokalo in gorelo: 'Živeti tukaj je nevzdržno'

"Kranj oziroma naselje Planina ima še vedno težave, ki jih povzroča nevzgojena in arogantna mladina – dirkanje s skiroji in motorji, ogrožanje ostalih pešcev, mamic z otroki po poteh, kjer se ne sme voziti, metanje petard in ostalih zadev, zažiganje stvari ipd.," nas je obvestil bralec. "Živeti tukaj je nevzdržno, prav bojim se decembra in novega leta," je še dodal. Da se je v petek zvečer zgodila situacija, o kakršni smo poročali že v začetku januarja, ko so objestneži poškodovali otroško igrišče in celo bližnje bloke, je razvidno tudi iz posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih.

Prebivalci Kranja se v komentarjih zgražajo ob stopnjevanju agresije mladoletnikov in se sprašujejo, kje je policija, predvsem pa – kje so njihovi starši.

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Policija: Ob našem prihodu so se takoj razbežali

Obrnili smo se na PU Kranj, od koder so nam sporočili, da je kranjski operativno-komunikacijski center včeraj okoli 20.40 prejel več klicev občanov o pokanju petard, vožnji s skuterji in kurjenju ognja na enem od igrišč na območju Planine. A ob prihodu policistov na območje Planine so se skupine mladostnikov takoj razbežale. "Policisti so na igrišču na Ulici Gorenjskega odreda opazili pločevinko, v kateri je po porabi gorljive snovi ogenj ugasnil sam. Policisti so se na območju Planine zadrževali dalj časa in opravili več kontrol po okoliških ulicah, vendar kršiteljev niso izsledili," so zapisali. Kranjski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev ter hkrati naprošajo občanke in občane za pomoč. Vse, ki bi o dogodku ali udeleženih osebah karkoli vedeli, prosijo, da koristne informacije sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali anonimni telefon 080-1200. "S skupnim sodelovanjem bomo učinkovitejši pri reševanju tovrstne problematike ter zagotavljanju varnosti na območju Planine," so pozvali.

V Kranju spet povečana uporaba pirotehnike

Gorenjski policisti sicer na splošno v zadnjem obdobju spet zaznavajo povečano in motečo uporabo pirotehničnih izdelkov na območju Kranja, predvsem na Planini. "Občani nas o tem pogosto obveščajo, policisti pa smo z lastno dejavnostjo in policijskim delom v skupnosti izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro." S podobno problematiko so se soočili že med lanskimi božično-novoletnimi prazniki, s sodelovanjem več deležnikov pa je bilo teh kršitev v nadaljevanju manj. Verjamejo, da lahko tudi tokrat s skupnim delovanjem učinkovito zmanjšamo kršitve.

"Prosimo občanke in občane, da si ob zaznanih nepravilnostih poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki uporabljajo pirotehnične izdelke, ter to nemudoma sporočijo Policijski postaji Kranj na številko 04/233 64 00 ali na interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev," pozivajo. Gorenjski policisti svetujejo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Če do nje že pride, naj bo ta dovoljena, varna in pravilna. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine, poškodbe oči), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javno in zasebno infrastrukturo. Policisti zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti in vršili nadzor nad temi kršitvami s pogostejšo prisotnostjo na krajih, ki jih zaznavajo sami ali na katere jih opozarjate vi, občanke in občani. "Zoper izsledene kršitelje bomo dosledno ukrepali."

Starši, vršite starševski nadzor nad dejanji svojih otrok, saj je po dosedanjih ugotovitvah ponovno zelo zaskrbljujoče dejstvo, da so v zaznanih dejanjih ponovno mladoletniki, stari med 14 in 18 let! Ne sme vam biti vseeno za svoje otroke, zato jim ne dopustite uporabo tako nevarnih igrač! S tem jih boste zaščitili pred telesnimi poškodbami, povzročeno škodo drugim in nevarnostmi, ki jih sami pogosto ne prepoznajo. Ko bodo odrasli, vam bodo za takšno skrb neizmerno hvaležni. - Policija