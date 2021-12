V Kranju tudi letos pomagajo izbranim družinam, ki so se znašle v stiski

Decembra v Kranju že tretje leto zapored poteka dobrodelna akcija "V Kranju dobro v srcu mislimo", v kateri bodo z zbranimi prostovoljnimi prispevki pomagali izbranim družinam in posameznikom v stiski. Akcija se je začela v sredo, 1. decembra, in bo trajala vse do 31. decembra 2021 do polnoči. K podpori družin s težkim socialnim bremenom in dobrodelnosti pozivajo vse, ki lahko pomagajo.

icon-expand Število ranljivih in šibkih družin ter posameznikov se v zadnjih letih ne zmanjšuje, temveč celo narašča. Epidemija covida-19 je marsikje še dodatno otežila razmere. FOTO: Dreamstime

"Že tako in tako smo bili na robu preživetja, ko je pred nekaj meseci 8-letni sin zbolel za tumorjem na možganih. Posledično je izgubil vid, postal je težje gibljiv in sedaj potrebuje še invalidski voziček. Oba z možem sva brezposelna, sin potrebuje zdravljenje v tujini, midva pa mu ne moreva zagotoviti niti osnovnih potrebščin. Smo skromni in si želimo le zdravja in dostojnega življenja. Ne glede na hude čase, ki jih preživljamo, se imamo neizmerno radi in verjamemo, da bo tudi za nas enkrat posijalo sonce." "Sem mama samohranilka z dvema otrokoma. Mlajši obiskuje osnovno šolo, starejši pa se je letos vpisal na fakulteto. V naši družini sta bila do nedavnega prisotno nasilje in alkoholizem, posledice težkih družinskih razmer pa so pri otrocih vidne tudi na psihološkem področju. Ker sem zbolela, sem zaposlena za polovični delavnik, tako da ves čas živimo na robu revščine. Moje življenje je že od otroških let polno nasilja in borbe za osnovno preživetje. Smo zelo skromni in kljub vsem preizkušnjam si najbolj želim poskrbeti za svoja otroka."

Humanitarni projekt "V Kranju dobro v srcu mislimo" bo trajal od 1. do 31. decembra do polnoči.

"Sem mama samohranilka z dvema mladoletnima otrokoma. Starejši obiskuje osnovno šolo, medtem ko je mlajši star nekaj mesecev. Zaradi dolgov smo v nevarnosti, da bomo izgubili stanovanje. Smo v začaranem krogu, iz katerega ne vidimo izhoda. Pomoč dobrih ljudi je za nas življenjskega pomena in zanjo smo neizmerno hvaležni." "Z možem, ki je že osem let prikovan na invalidsko posteljo, živiva v skromnem stanovanju. Vsa leta moža sama negujem in urejam. Oba z možem sva diabetika. Diabetična hrana je zelo draga in kmalu si je ne bova mogla več privoščiti. Dobrim ljudem bova neizmerno hvaležna za pomoč." "Smo osemčlanska družina. Letos so se v naši družini pojavile hude težave. Mama ima namreč težave z duševnim zdravjem in tako sem skrb za vse otroke kot najstarejša prevzela jaz. Ker tudi sama še vedno obiskujem srednjo šolo, finančnega bremena ne zmorem prevzeti nase." "Smo sedemčlanska družina. Z možem, ki je brezposeln, sva v ločitvenem postopku. Prejemam nadomestilo za invalidnost. Trije otroci so šoloobvezni, eden je še predšolski, najstarejši pa išče službo, da bi nam lahko kako finančno pomagal. Eden od otrok ima razvojne težave. Imamo izjemno velike dolgove za najemnino in obratovalne stroške. Trenutno se soočamo s hudo stisko zaradi posledic razpada odnosa med nama z možem, hkrati pa smo v veliki finančni stiski. Iskreno prosimo za pomoč."

icon-expand Dobrodelna akcija "Dobro v srcu mislimo" v Kranju poteka že tretje leto zapored. FOTO: Emil Jalovec

'V Kranju dobro v srcu mislimo' To je le nekaj zgodb izbranih družin in posameznikov, ki nujno potrebujejo našo pomoč. Število ranljivih in šibkih družin ter posameznikov se v zadnjih letih ne zmanjšuje, temveč celo narašča. Epidemija covida-19 je marsikje še dodatno otežila razmere. "Zgodbe ljudi so težke in boleče, hudo je že, če jih samo poslušaš. Podpora prijateljev in dobrih ljudi je zato ključna, zlasti v trenutkih, ko ne zmorejo več. V želji, da bi tistim, ki preživljajo hudo socialno stisko, omogočili lepši jutri, zato tudi letos nadaljujemo humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo," je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Na njegovo pobudo Mestna občina Kranj skupaj z Zvezo prijateljev mladine (ZPMS) in Društvom prijateljev mladine Kranj pomaga izbranim družinam, ki so se znašle v stiski. Družine, med katere bodo razdelili zbrane prostovoljne prispevke, so izbrali po predlogih OŠ Simona Jenka, OŠ Matija Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče in CSD Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je izbrane starostnike predlagalo Društvo upokojencev Kranj. "Tudi v teh težkih časih, sploh ko gre za pomoč ljudem na robu družbe, se vedno znova izkaže, kako velikodušni in sočutni znamo biti prebivalci in prebivalke Slovenije. S skupnimi močmi pomagajmo tistim, katerih stiske so se zaradi različnih ukrepov poglobile, in tistim, ki so se na novo znašli v njih. Na ZPMS si prizadevamo pomagati družinam, ki res potrebujejo enkratno pomoč, da lahko nadaljujejo življenje brez strahov. Na nas se obračajo po pomoč za plačilo najemnin, elektrike, vode, komunalnih prispevkov, položnic za šolo ali vrtec, hrane, oblačil, terapij otrok s posebnimi potrebami in drugo. S čudovitim prazničnim sporočilom iz Prešernove Zdravljice – 'Dobro v srcu mislimo' – bomo skupaj storili nekaj dobrega za vse tiste družine in posameznike, ki se težje prebijajo skozi vsakdan, in jim polepšali praznične dni," je ob zahvali Kranju za pobudo za sodelovanje povedala generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna. Ta humanitarna organizacija že 68 let deluje za dobro slovenskih otrok in šteje kar 109 članic, ki delujejo po vsej Sloveniji.