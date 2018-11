V Kranju v mestnem svetu slavi lista Zorana Stevanovića

Blizu drugemu krogu sta bila še kandidat SAB in Več za Kranj Iztok Purič z 18,1-odstotno podporo in Ivo Bajec , ki je kandidiral s podpisi volivcev in podporo SDS, NSi in SLS ter osvojil skoraj 17-odstotno podporo.

Razmeroma daleč za prvimi štirimi kandidati so se znašli kandidati Robert Nograšek(LMŠ) s skoraj petimi odstotki glasov, Barbara Gunčar (Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost) s 4,8 odstotka, Primož Terplan (SMC) z 2,1 odstotka in Bogomir Šubelj (SNS) z 0,7 odstotka glasov.

Sedeže v 33-članskem kranjskem mestnem svetu je osvojilo kar 11 različnih list. Med temi je največ, in sicer šest svetniških mest, osvojila lista Zoran za Kranj.

Po pet svetnikov bodo imeli v novem mandatu liste SD, SDS in Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar, štiri pa Lista za razvoj Kranja Igorja Velova.

S po dvema mandatoma sledita listi LMŠ in NSi, s po enim pa liste Levica, PLS – Povezane lokalne skupnosti, DeSUS in Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost.

Do zdaj so mestni svet sestavljali svetniki list Več za Kranj (7), SDS (5), SMC (4), NSi (3), DeSUS (3), Lista za razvoj Kranja (2), SD (2), Stranka za napredek krajevnih skupnosti (2), SLS (1), PLS – Povezane lokalne skupnosti (1), Lista Barbare Gunčar (1), SNS (1) in samostojni svetnik. Liste Zoran za Kranj do zdaj v mestnem svetu ni bilo, saj je Stevanović v prejšnjem mandatu zastopal SNS.