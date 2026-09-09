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Slovenija

V Sloveniji vplačana dobitna kombinacija za 622 tisoč evrov

Ljubljana, 09. 09. 2026 16.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Eurojackpot

Torkov žreb za Eurojackpot je nekomu, ki je listek vplačal v Kranju, prinesel več kot 622 tisoč evrov. Glavni dobitek sicer ni bil izžreban.

Dobitno kombinacijo 5 + 1, ki je vredna kar 622.880,10 evra, je srečnež ali srečnica vplačal na Gorenjskem. Enak dobitek gre še dvema srečnežema iz Nemčije ter enemu iz Poljske in Slovaške, je razvidno iz poročila torkovega žrebanja.

Skupni sklad za dobitke je tokrat znašal skoraj 42 milijonov.
Skupni sklad za dobitke je tokrat znašal skoraj 42 milijonov.
FOTO: Dreamstime

Že konec maja se je v žrebanju igre Eurojackpot nekomu iz Slovenije nasmehnila milijonska sreča. Srečni dobitnik je osvojil več kot dva milijona evrov. Srečko je vplačal v Šempetru v Savinjski dolini. V začetku marca pa je nekdo s Ptuja postal bogatejši za deset milijonov evrov.

Avgusta lani pa je srečni dobitnik tik pred iztekom roka prevzel 37 milijonov evrov. Na srečneža je drugi največji dobitek v zgodovini Slovenije čakal od konca maja.

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