V Kranju vplačan listek srečnemu dobitniku prinesel 712.590 evrov

V Kranju vplačana kombinacija 2-17-22-26-33-41 je v petkovem posebnem žrebanju Lota srečnemu dobitniku prinesla 838.340,90 evra. Slovenec se bo tako po plačilu 15-odstotnega davka razveselil 712.589,76 evra, ki mu jih prinaša izžrebana Šestica.

Lastnik izžrebanih številk lahko dobitek prevzame vse do 24. novembra letos.

To je že tretji glavni dobitek, ki je bil letos vplačan v Kranju. Poleti sta bila v Kranju vplačana Šestica in dobitek 6 plus. V začetku septembra pa je bil prav tako tam izžreban dobitek 5 + 1 pri igri Eurojackpot v vrednosti 622.880,10 evra.

Šestica je bila v okviru Loto petka izžrebana prvič. Žrebanje Lota običajno poteka ob sredah in nedeljah, občasno pa Loterija Slovenije organizira tudi petkova žrebanja z dodatnimi dobitki.

Naslednji Loto petek bo 25. septembra, ko bosta izžrebana dva avtomobila Volkswagen Tiguan 4JOY 1.5 TSI eHybrid, vsak s pripadajočim denarnim dobitkom v višini 10.000 evrov.