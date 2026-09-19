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Slovenija

V Kranju vplačan listek srečnemu dobitniku prinesel 712.590 evrov

Kranj, 19. 09. 2026 07.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Šestica

V petkovem posebnem žrebanju Lota je bila izžrebana Šestica. Srečni dobitnik se bo po plačilu davka razveselil slabih 712.590 evrov.

V Kranju vplačana kombinacija 2-17-22-26-33-41 je v petkovem posebnem žrebanju Lota srečnemu dobitniku prinesla 838.340,90 evra. Slovenec se bo tako po plačilu 15-odstotnega davka razveselil 712.589,76 evra, ki mu jih prinaša izžrebana Šestica.

Lastnik izžrebanih številk lahko dobitek prevzame vse do 24. novembra letos.

To je že tretji glavni dobitek, ki je bil letos vplačan v Kranju. Poleti sta bila v Kranju vplačana Šestica in dobitek 6 plus. V začetku septembra pa je bil prav tako tam izžreban dobitek 5 + 1 pri igri Eurojackpot v vrednosti 622.880,10 evra.

Šestica je bila v okviru Loto petka izžrebana prvič. Žrebanje Lota običajno poteka ob sredah in nedeljah, občasno pa Loterija Slovenije organizira tudi petkova žrebanja z dodatnimi dobitki.

Naslednji Loto petek bo 25. septembra, ko bosta izžrebana dva avtomobila Volkswagen Tiguan 4JOY 1.5 TSI eHybrid, vsak s pripadajočim denarnim dobitkom v višini 10.000 evrov.

Izžrebani loto dobitke
Izžrebani loto dobitke
FOTO: Loterija Slovenije

Loterijske igre imajo učinek tudi na lokalne skupnosti. Občina stalnega prebivališča dobitnika pri vsakem dobitku, višjem od 300 evrov, prejme 15-odstotni davek na dobitek. Ta sredstva so dodaten vir za financiranje lokalnih projektov in izboljšav, namenjenih občankam in občanim.

Zgolj v letu 2025 so slovenske občine na takšen način svoje proračune okrepile za dodatnih 8.291.182 evrov. Največ sredstev je v lanskem letu prejela prav Mestna občina Kranj, ki ji je pripadel davek od Jackpota v višini 37.344.472,10 evra, izžrebanega maja 2025.

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Bila je v 3. razredu, imela je devet let, ko je noge čez noč niso več ubogale

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