V Kranju vztrajajo: Kranj je najbolj primeren za novo bolnišnico

" Pripravljalec analize se je na naše strokovno utemeljene pripombe odzval zelo obrambno. Očitno je, da mora upravičiti plačilo, ki ga je prejel za to analizo in zato vse povprek zavrača naše pripombe. Zelo resno računam na to, da bo ministrica za zdravje temu naredila konec in prisluhnila našim strokovnim argumentom. Naložba v novo gorenjsko bolnišnico je vredna več kot 300 milijonov, analizo primernosti pa je opravilo podjetje brez potrebnih izkušenj. Nenavadno je tudi to, da je presojo naših pripomb na analizo opravilo isto podjetje, ki je pripravilo že samo analizo. Njihova obrambna drža je v tej luči razumljiva. Predlagam ministrstvu za zdravje, da upoštevajo naše argumente oziroma naročijo novo analizo pri podjetju z več izkušnjami, predvsem pa takemu, ki bo objektivno presojal vse argumente. Lahko tudi v tujini. Če bi taka, strokovna analiza pokazala, da Kranj pač ni najbolj primeren, bomo to sprejeli. Tako, kot je zdaj, pa tega enostavno ne moremo," je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

MOK trdno stoji za svojimi pripombami in argumenti. Prepričani so, da je kranjska lokacija za gorenjsko bolnišnico najboljša, ker bo bolnišnica dostopna daleč največjemu številu prebivalcev, tudi največjemu številu starejših: "Imamo najboljše povezave, tudi z javnim potniškim prometom. Samo kot primer navajamo, da pripravljalec analize kljub našim številnim argumentom o nujnosti gradnje regijske bolnišnice v regijskem središču še vedno daje prednost Radovljici zaradi policentričnega razvoja. "

Tako razmišljanje je na področju zdravstva napačno, lahko je celo usodno, saj je ključnega pomena, da je omenjena dejavnost dostopna čim širšemu krogu prebivalcev, so prepričani. Kot dodajajo, je po javno dostopnih podatkih na Gorenjskem 45.500 starejših nad 65 let. Od teh na Kranj gravitira dobrih 29 tisoč, na Radovljico pa dobrih 16 tisoč starejših od 65 let.

Drugi tak povsem neprimeren odziv je bil na pripombo MOK, da je analiza napačno vrednotila zemljišča, potrebna za izgradnjo bolnišnice, saj je ceno zemljišč pripravljalec analize ocenil zgolj na podlagi pogovora z nepremičninskim agentom, ki sploh ni vedel, za kakšna zemljišča naj bi podal oceno vrednosti in da je bila ta zgolj informativne narave, pojasnjujejo: "Na odziv MOK, da je ocena napačna in da bi bilo potrebno angažirati cenilca, je pripravljalec analize odgovoril, da tega ni naredil, ker ni smatral za potrebno, niti za to ni imel sredstev. Komentar takega odziva ni potreben. Pripravljalcu smo poslali tudi mnenji vodje službe za razvoj na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Slovenije ter nekdanjega glavnega arheologa na obeh lokacijah iz ZVKD Kranj, ki z vidika arheologije kot bolj problematično ocenjujeta lokacijo v Radovljici, pa nič od tega pripravljalec ni upošteval."

Poudarjajo, da lokacija v Kranju ne bo izpostavljena hrupu, v bližini je zdravstveni dom, tam se bodo gradila Severna vrata, kjer bodo prav tako zdravstvene dejavnosti, v bližini bo nov dom za starejše, gradijo se nova stanovanja ... "Zemljišča v Kranju niso prav nič dražja od tistih v Radovljici, kar nam napačno očita analiza, tudi časovnica izgradnje je povsem primerljiva, če ne celo boljša. Imamo močno podporo lokalnega okolja, gorenjskih občin in občin severnega dela osrednje Slovenije, česar analiza sploh ni upoštevala. Zemljišča za bodočo bolnišnico so v večinski javni lasti, za ostala zemljišča pa imamo podpisana pisma o nameri prodaje za potrebe bolnišnice. "

Verjamejo, da bosta ministrica za zdravje in nenazadnje Vlada RS izbrala lokacijo bolnišnice, ki bo najbolj ugodna za večino Gorenjk in Gorenjcev, so zaključili: "Gre namreč za prebivalke in prebivalce regije, vlada nosi odgovornost do njih in njihovega zdravja, to pa je tisto, kar je najbolj pomembno".