V Kranju za družine v stiski zbrali skoraj 25.000 evrov

V dobrodelni akciji "V Kranju dobro v srcu mislimo", ki je potekala decembra lani, se je za devet družin in štiri posameznike v stiski nabralo skoraj 25.000 evrov. Na pomoč so s prostovoljnimi prispevki priskočili posamezniki in lokalna podjetja, pa tudi nogometni reprezentant Josip Iličić in kranjski osnovnošolci.

Dobrodelni projekt, za katerega je dal pred tremi leti pobudo župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, vsako leto poteka od 1. do 31. decembra, vodi pa ga Zavod za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Kranj in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. S predlogi družin, ki so se znašle v hudi socialni stiski, so letos sodelovale kranjske osnovne šole, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, in Društvo upokojencev Kranj. Pri večini letos izbranih družin hudo finančno stisko spremljajo še zdravstvene težave staršev ali otrok, kar še dodatno otežuje že tako težko situacijo.

"Nikoli ne vemo, kaj nas čaka jutri. Zagotovo pa danes vemo, da družine, ki so del naše humanitarne akcije, v težkih časih niso same. Ponosen sem, da se že tretje leto skupaj trudimo vsaj malo prispevati k boljšemu jutri in pomagamo tistim, ki so se znašli v stiski in nas potrebujejo," je povedal kranjski župan.

icon-expand FOTO: Anže Krže za Mediaspeed icon-chevron-left icon-chevron-right