V Kranju zagorel kup odpadkov, gasilci že na terenu

"Gasilci požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara. Upoštevajte navodila policistov ter drugih interventnih služb. Po prvih podatkih je zagorel kup odpadkov. Požar po prvih podatkih ni zajel nobenega objekta in nihče ni telesno poškodovan," so javili iz Policijske uprave Kranj.

Iz mestne občina Kranj občane na območju Britofa obveščajo, naj zaradi dima ne zračijo svojih stanovanj in naj zaprejo okna. Policisti prebivalce naprošajo, naj na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.