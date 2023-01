V Kranju zaradi obnove popolna zapora mostu čez Savo

Za pešce je obhod urejen preko Savskega otoka in pločnika ob cesti Iskra–Kidričeva cesta do železniške postaje in obratno. Zaradi pričakovanega povečanega prometa na Savski cesti promet na mostu pri Planiki poteka enosmerno iz smeri Savske ceste (nekdanja Koreja) proti Planiki, prehod za pešce in kolesarje pa je prepovedan v obe smeri, še opozarjajo policisti.

Od danes je most čez reko Savo na Ljubljanski cesti v Kranju v celoti zaprt za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce, so sporočili kranjski policisti. Obvoz za motorna vozila je na severni strani urejen po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.

Pripravljalna dela za obnovo mostu so sicer stekla že novembra lani, sedaj pa se začenja glavnina del. Izvajalec, ki je bil uspešno izbran šele na tretjem javnem razpisu, je kranjsko podjetje Saning. Po zapori prometa bo začel z mostu odstranjevati asfalt, robnike, drogove javne razsvetljave in prometno signalizacijo. Sledila bo izdelava visečega odra pod mostom.

Obnova mostu bo stala skoraj tri milijone evrov, pri čemer bo občina prispevala nekaj več kot dva milijona evrov, z 800.000 evrov pa bosta investicijo sofinancirali država in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija vključuje tudi gradnjo kolesarske povezave med glavno avtobusno postajo in železniško postajo z rekonstrukcijo križišča pri železniški postaji.

Obnovljeni most bo enakih dimenzij kot sedanji, imel pa bo enostransko dvosmerno kolesarsko pot. Javno razsvetljavo bodo namestili ob strani mostu, tako da ne bo posegala v površine za pešce. Zamenjali in obnovili bodo komunalno infrastrukturo, ki poteka znotraj mostu. Nova bo tudi celotna ograja, ki bo podobna tisti ob prvotni izgradnji mostu. Prenovljeni most bo imel namreč arhitekturne elemente starega Petrovega mostu, ki je bil porušen v drugi svetovni vojni.

Kot je pojasnil kranjski župan Matjaž Rakovec, so se za rekonstrukcijo mostu odločili, ko so ob projektiranju kolesarske povezave od železniške postaje do Zlatega ugotovili, da je most v slabem stanju in potreben celovite obnove. Prenova je pomembna tudi zaradi večje prometne varnosti ter ureditve pešpoti in kolesarskih poti. "Izvedba del sicer prinese za nekaj časa spremembo ustaljene poti za prečkanje Save in najkrajšega dostopa do železniške postaje, vendar verjamem, da bodo pešci, kolesarji in vozniki s potrpežljivostjo sprejeli to dodatno obremenitev. Po obnovi in prenovi bomo za dolgo obdobje vsi zadovoljni, da imamo varen most čez Savo," je izpostavil župan.