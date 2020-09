V Kranju zaživela zelena streha: na svežem zraku bo lahko 60 učencev

V okviru projekta 2° Zelene strehe v vrednosti 70.000 evrov sta studio prostoRož in Mestna občina Kranj prenovila 360 kvadratnih metrov ravne strehe Osnovne šole Staneta Žagarja. Z različnimi vrstami zelenja bo zasedenih 250 kvadratnih metrov, od tega 150 ekstenzivnih, 70 trajnic in zelišč, 30 pa korit z užitnimi rastlinami (maline, robide, trta in jagode). Te bi morali učenci zasaditi danes, a to zaradi slabega vremena ni bilo mogoče. Jih bodo pa takoj, ko bo vreme temu bolj naklonjeno, najverjetneje že jutri.

Varuhi strehe bodo učenci

Streha je načrtovana tako, da je enostavna za vzdrževanje. Do korit z užitnimi rastlinami bodo imeli učenci dostop in za naslednja tri leta bodo skrb za zelenje prevzeli sedmošolci.

"Danes smo končno na cilju – čeprav smo šele na začetku, vsaj, kar se zelenih streh tiče. Ta trend želimo še nadaljevati in zanimanja za to je v Kranju že zdaj veliko. Čim več zelenih streh v Kranju, čim več zelenih zasaditev in površin, pa tudi zelenega turizma. Težimo k zelenemu in trajnostnemu,"je ob uradni predaji povedal županMatjaž Rakovec in učencem predal plakat z navodili za uspešno vrtnarjenje. Njihova predstavnica je potrdila, da se bodo kot varuhi potrudili in ne bodo razočarali.

Nove površine na svežem zraku

Zadovoljstvo ob novi pridobitvi je izrazila tudi ravnateljica šole Fani Bevk. "S tem smo dobili še dodatne površine, kar rešuje tudi našo prostorsko stisko. In še krasen razgled smo dobili, z njim tudi odlično točko za orientiranje. Poleg tega bo učenje naravoslovja, kemije, tehničnega in likovnega pouka na prostem zagotovo bolj zanimivo in poučno za vse: tako za učence kot učitelje. Vesela sem, da smo dobili to priložnost in bo prav naša šola vzorčni primer trajnostne pridobitve tudi za tiste, ki nam bodo sledile."