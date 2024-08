V Kranju zelena luč za nov dom upokojencev

Kot so sporočili z občine Kranj, je gradbeno dovoljenje za dom upokojencev v Kranju postalo pravnomočno. "Zaradi spremenjenih demografskih razmer je v socialnem in zdravstvenem sistemu močno izpostavljena problematika starejših. Eden izmed ključnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Resolucija) je zagotovitev prilagojenih storitev starejši populaciji, ki bi jim lajšale vsakodnevno življenje in vključevanje v okolje. Z izgradnjo novega doma za upokojence Kranj Ministrstvo za solidarno prihodnost, Mestna občina Kranj (MOK) in Dom upokojencev Kranj (DUK) sledijo Resoluciji ter njenim zahtevam, ki bo starejšim občanom omogočala varno in aktivno starost," so sporočili.