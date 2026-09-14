'V kratkem bomo imeli robotske taksije v Ljubljani, Mariboru, Celju ...'

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč nedavno prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Napovedal je, da bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme.

Teslin sistem avtonomne vožnje po njegovih besedah potrjuje razvojne priložnosti na tem področju. "Sistem samostojne vožnje pod nadzorom, kot ga ponuja Tesla, je nekaj varnega in učinkovitega ter absolutno predstavlja prihodnost," je poudaril.

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani po predstavitvi Teslinega naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom napovedal Jernej Vrtovec , se bo vlada lotila priprave sprememb zakonodaje, ki bodo omogočale začetek uvajanja robotskih taksijev, kot so to na primer storili v Zagrebu. "Mislim, da bomo v kratkem prilagodili zakonodajo ter bomo imeli robotske taksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej," je dejal.

Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, ki lahko ob aktivnem nadzoru voznika prevzame več posameznih opravil pri vožnji. Sistem je namenjen podpori pri vodenju vozila in ne pomeni popolnoma avtonomne vožnje brez voznika.

Kot je poudaril Vrtovec, je že v prvem mandatu dokazal svojo naklonjenost dobrim rešitvam, inovacijam in razvojni Sloveniji. "Tako je bilo tudi v tem primeru. Ko sem zaprisegel kot minister, smo stopili v stik z agencijo za varnost prometa in zadevo zelo hitro uredili," je dejal.

Poudaril je, da ne gre za popolnoma avtonomno vožnjo, za varnost pa je še vedno v celoti odgovoren voznik. "Vendar pa ni ta sistem nikoli utrujen ali zaspan in je zato tudi zelo varen. V evropskih državah, ki so ta sistem odobrile pred nami, se je izkazal kot zelo učinkovit in varen," je povedal. Verjame, da gre šele za prvi korak pri uvajanju avtonomne vožnje.

Vlada bo po njegovih besedah omogočila tudi delovanje storitev ponujanja prevozov na klic, kot je Uber, v Sloveniji. "Vedno sem odprt za inovacije, za nove tehnološke rešitve," je dejal.

Glede ukinitve subvencij za nakup električnih avtomobilov, ki jo je napovedal prejšnji teden, je danes znova poudaril, da si bodo na ministrstvu prizadevali za učinkovitejše in pravičnejše ukrepe. "Začeli smo ponujati subvencije za električna vozila, ne da bi se vprašali o sistemu proizvodnje elektrike ali polnilni infrastrukturi," je dejal.

Če bo polnilna infrastruktura v Sloveniji dovolj razvita, tehnologija električnih vozil pa dovolj napredna, se bodo ljudje za električna vozila odločali tudi brez subvencij, je prepričan.