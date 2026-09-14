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Slovenija

'V kratkem bomo imeli robotske taksije v Ljubljani, Mariboru, Celju ...'

Ljubljana, 14. 09. 2026 13.07 pred 1 uro 2 min branja 108

Avtor:
STA M.V.
Samovozeči robotski taksi

Vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve.

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani po predstavitvi Teslinega naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom napovedal Jernej Vrtovec, se bo vlada lotila priprave sprememb zakonodaje, ki bodo omogočale začetek uvajanja robotskih taksijev, kot so to na primer storili v Zagrebu. "Mislim, da bomo v kratkem prilagodili zakonodajo ter bomo imeli robotske taksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej," je dejal.

Teslin sistem avtonomne vožnje po njegovih besedah potrjuje razvojne priložnosti na tem področju. "Sistem samostojne vožnje pod nadzorom, kot ga ponuja Tesla, je nekaj varnega in učinkovitega ter absolutno predstavlja prihodnost," je poudaril.

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč nedavno prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Napovedal je, da bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme.

Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, ki lahko ob aktivnem nadzoru voznika prevzame več posameznih opravil pri vožnji. Sistem je namenjen podpori pri vodenju vozila in ne pomeni popolnoma avtonomne vožnje brez voznika.

Kot je poudaril Vrtovec, je že v prvem mandatu dokazal svojo naklonjenost dobrim rešitvam, inovacijam in razvojni Sloveniji. "Tako je bilo tudi v tem primeru. Ko sem zaprisegel kot minister, smo stopili v stik z agencijo za varnost prometa in zadevo zelo hitro uredili," je dejal.

Poudaril je, da ne gre za popolnoma avtonomno vožnjo, za varnost pa je še vedno v celoti odgovoren voznik. "Vendar pa ni ta sistem nikoli utrujen ali zaspan in je zato tudi zelo varen. V evropskih državah, ki so ta sistem odobrile pred nami, se je izkazal kot zelo učinkovit in varen," je povedal. Verjame, da gre šele za prvi korak pri uvajanju avtonomne vožnje.

Vlada bo po njegovih besedah omogočila tudi delovanje storitev ponujanja prevozov na klic, kot je Uber, v Sloveniji. "Vedno sem odprt za inovacije, za nove tehnološke rešitve," je dejal.

Glede ukinitve subvencij za nakup električnih avtomobilov, ki jo je napovedal prejšnji teden, je danes znova poudaril, da si bodo na ministrstvu prizadevali za učinkovitejše in pravičnejše ukrepe. "Začeli smo ponujati subvencije za električna vozila, ne da bi se vprašali o sistemu proizvodnje elektrike ali polnilni infrastrukturi," je dejal.

Če bo polnilna infrastruktura v Sloveniji dovolj razvita, tehnologija električnih vozil pa dovolj napredna, se bodo ljudje za električna vozila odločali tudi brez subvencij, je prepričan.

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KOMENTARJI108

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Uporabnik1921539
14. 09. 2026 14.35
vesel za tiste,ki to zelijo.Jaz jih ne bom uporabljal
Odgovori
0 0
kameltrajbar
14. 09. 2026 14.35
In kdo odgovarja za nesrečo?
Odgovori
0 0
zaza regović
14. 09. 2026 14.34
A bo rimac peljal?
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
14. 09. 2026 14.33
Dobra ideja.
Odgovori
0 0
HitriKrtek
14. 09. 2026 14.33
Pa kakšne neumnosti prosim lepo! Če se to v LA ne more zgoditi, kaj bomo mi??? RAJŠI ZRIHTAJTE TROLE IN ZABITO MESTO! KAKŠNE NEKI ELEKTRIČNE TAKSIJE.. ljudem odžirate denar ki ga že tako nimajo! Ljudje v stiskah gredo vozit taxi... zdaj pa še to.. mislim.. kr nekaj no.. sramota tehnološki napredek kjer ga ne rabimo.. namesto da bi skladišča pa težke predmete avtomatizirali pa delate optimizacije kjer jih ni potrebno...
Odgovori
+1
1 0
soxx
14. 09. 2026 14.30
Vrtovec bi požegnal tudi taxi konjsko vprego, samo da bi bila od njegovega vzornika fašista Muska ali če bi bila Made in Israel...
Odgovori
+5
5 0
Kuj neke
14. 09. 2026 14.27
Vse to ni nič dobrega! To kaj je cilj....se uresničuje...poneumljanje ljudi!
Odgovori
+4
4 0
ArkaMast
14. 09. 2026 14.26
Kje so nočna dela na avtocesti? Nakladač nesposoben.
Odgovori
+3
4 1
cekinar
14. 09. 2026 14.25
a šofer bo skrbel pa za varnost,odgovornoat pa taka ,samo na telefonski klic se mora odzvati in vtipkat v navigacijo,4 evre na uro ma prek preveč za tako (ne)delo.
Odgovori
+3
3 0
hamo1234
14. 09. 2026 14.23
Raje uredi avtoceste. Veliko si imel za povedati prve dni mandata.
Odgovori
+4
4 0
janezek67
14. 09. 2026 14.21
Glede na to, kako ljudje vozijo, bi vsem pobral volane in uvedel tale sistem že sedaj. Verjemite mi, da bi deloval čisto ok.
Odgovori
+1
3 2
obožeobože
14. 09. 2026 14.10
Vrtovec! Zdaj si kot Jezus Kristus ki je delal čudeže. On je nahranil množico lačnih ljudi z ribami in kruhom ti se pa voziš brez voznika v avtu. Pa še tole? Kaj bodo zdaj delali čacpci ki so vozili taxi?
Odgovori
+10
10 0
NickN
14. 09. 2026 14.15
nerazgledanost ne boli
Odgovori
-3
0 3
St. Gallen
14. 09. 2026 14.08
Dopust v Svici vam da samo misliti, na Kitajskem pa ze spremeni mnenje.....
Odgovori
+0
2 2
Desniprepad
14. 09. 2026 14.35
Jab kitajska totalni nadzor, če se že čudno vedeš te pridejo kar iskat pa takoj v prevzgojno kolonijo na zdravljenje za večno. To hočejo narediti tudi pri nas v zahodnem svetu samo za malo drugačno agendo.
Odgovori
0 0
mayda2
14. 09. 2026 14.06
cena na prevožen kilometer v takem avtu pa je ...? Brglezi in ostali strokovnjaki iz raznih avtofokusov ipd ... kje ste?
Odgovori
+7
7 0
NickN
14. 09. 2026 14.08
blizu 0. preveri primerjavo z bencinom
Odgovori
-2
1 3
NickN
14. 09. 2026 14.15
no pa izračunaj če si pameten
Odgovori
0 0
Morgoth
14. 09. 2026 14.05
Sem prepričan, da bodo ti taxiji bolj varni od predsedničnega vozila😁
Odgovori
+13
13 0
progresivnidaveknastanovanja
14. 09. 2026 14.07
še necivili z neregistriranim avtom, z vprašljivim zavoram in volanom, so bolj varni vozniki kot to kar ima naša politična "elita"
Odgovori
+4
4 0
Fery Zaka
14. 09. 2026 14.05
Super. Že zdaj mulci ne znajo snovi zaradi tega, ker cele dneve bulijo v ekrane. Zdaj tudi voziti ne bodo znali več. Ampak ok, saj jim tudi ne bo treba. Baje.
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+7
7 0
Frzenk
14. 09. 2026 14.03
ahahaaaa.....ga pokajo tej glumci
Odgovori
+2
3 1
bc123456
14. 09. 2026 14.03
Izkušnje iz Zagreba : UKINJAJO jih ??????????????
Odgovori
+2
7 5
NickN
14. 09. 2026 14.09
to so bolj varen voznik k gledaš na telefon in kihneš?
Odgovori
+1
1 0
kokicas
14. 09. 2026 14.03
Bpljše robo taksi k teli pod vplivom substanc k so zdj po ljubljani in ki jih ravažajo okrog pod pretvezo taksi prevozov
Odgovori
+4
5 1
Leo_Pard
14. 09. 2026 14.03
Dober dan, naj ima nujno tudi tipko za "STOP", da ne bo vozilo takoj pobruhano.. Ker ob vikendih ponoči se to redno dogaja. In Še koš in krpe za čiščenje ostankov pizze, jufke, burgerjev itd... Prijatelj vozi in pove kakšno anekdoto. Bomo videli, kaj bo iz tega.. P.s. Sem se pa včeraj 13.9.2026, nedelja, vozil po Štajerki v smeri Ljubljane in ni bilo videti delovnih aktivnosti. Tako, da se zopet veliko govori.. lp vsem. R
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+7
8 1
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