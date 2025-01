V kratkem poteče veljavnost skoraj pol milijona vinjetam

Konec januarja in v začetku februarja poteče veljavnost skoraj pol milijona vinjetam. Če ste elektronsko vinjeto kupili pred enim letom, jo morate, če se še želite voziti po avtocestah in hitrih cestah, zamenjati z novo. Še vedno veliko voznikov ne ve, kdaj natančno so vinjeto kupili, ugotavljajo na Darsu. Kako lahko preverite, do kdaj vinjeta velja?