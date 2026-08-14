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Slovenija

V Križevcih sum hudega mučenja govedi

Iljaševci / Križevci, 14. 08. 2026 16.57 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA Ti.Š.
V KGZS ob tem poudarjajo, da gre za posamičen primer suma, ki ne odraža stanja v slovenskem živinorejskem sektorju. (Fotografija je simbolična)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so pet poginulih govedi, tri živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju.

Zaradi resnosti zdravstvenega stanja so eno žival evtanazirali, preostali dve živi govedi pa so zaradi zaščite njune dobrobiti nemudoma odvzeli lastniku ter ju premestili v prehodni hlev, kjer so jima zagotovili ustrezno veterinarsko oskrbo in namestitev.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri upravi, bodo poginjene živali prepeljali na ljubljansko Veterinarsko fakulteto, kjer bodo opravili ustrezne preiskave za ugotovitev vzrokov pogina in zavarovanje dokazov, ki so potrebni za nadaljnje postopke.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ugotovitveni postopek nadaljuje in bo na podlagi vseh zbranih dejstev ter rezultatov strokovnih preiskav izvedla ukrepe v okviru svojih pristojnosti in v skladu z veljavno zakonodajo, so še sporočili. Zaradi interesa postopka dodatnih informacij v tej fazi ne morejo posredovati.

V KGZS ob tem poudarjajo, da gre za posamičen primer suma, ki ne odraža stanja v slovenskem živinorejskem sektorju. (Fotografija je simbolična)
V KGZS ob tem poudarjajo, da gre za posamičen primer suma, ki ne odraža stanja v slovenskem živinorejskem sektorju. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so primer označili za nesprejemljiv in ostro obsodili vsakršno mučenje in zanemarjanje živali. Od pristojnih organov pričakujejo izvedbo vseh zakonsko predpisanih postopkov, na zbornici pa bodo v okviru svojih pristojnosti sprejeli vse potrebne ukrepe ter pri tem sodelovali s pristojnimi institucijami.

V KGZS so ob tem poudarili, da gre za posamičen primer suma, ki ne odraža stanja v slovenskem živinorejskem sektorju. Takšna ravnanja škodujejo ugledu vseh slovenskih rejcev, tovrstni posamezni primeri pa ne smejo postati razlog za posploševanje ali stigmatizacijo celotnega slovenskega kmetijstva, so opozorili.

"Velika večina slovenskih kmetov za svoje živali skrbi odgovorno, strokovno in predano, saj so dobrobit živali, njihovo zdravje in kakovost reje temelj njihovega dela," so zapisali.

Kot so še poudarili, ostajajo zavezani spodbujanju odgovorne reje, strokovnemu izobraževanju in ozaveščanju ter ničelni toleranci do vseh oblik mučenja in zanemarjanja živali.

Križevci sum govedo mučenje

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KOMENTARJI18

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BrezPitt
14. 08. 2026 19.02
Važno, da pokasira subvencije. Tu bi morala biti temeljita kontrola.
Odgovori
-1
1 2
Mio56
14. 08. 2026 19.00
Kr spomnite se unega pravosodnega policista, ki je bil paznik snezicu in JJju na Dobu kako je delu z zivino....pa ga je mafjoz lepo resu...tle zdej bo ista zgodba!
Odgovori
+0
1 1
lakala28
14. 08. 2026 18.56
Da jih ni sram: "velika večina". Torej 2/3? In potem se zgane še advokatura, ko se advokati potem še hvalijo, ko nekoga umaknejo od kazni, krivda pa itak nikogar ne zanima, ko se vmešajo matozi.
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+1
2 1
Quatflow
14. 08. 2026 18.49
Zakaj inšpekcija pride šele takrat, ko je že prepozno ali zelo pozno, da je žival že vsa stravmatizirana. Naj imajo nalogo za redne obhode sami, brez prijav in naj že prepovedo ketne za goveda, če so proti mučenju
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+1
2 1
darinka darinka
14. 08. 2026 18.22
Močno upam, da takim osebkom prepovejo imeti živsl do konca življenja. Pa še tistim okoli njih, ki so to mučenje gledali in tolerirali.
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+8
9 1
Misika1967
14. 08. 2026 18.58
Prvi v vrsti je lastnik zivali,kmet.
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+1
1 0
Pinokio
14. 08. 2026 18.00
Ne bo nič vika in krika zaradi odvzema živine?
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+1
5 4
lakala28
14. 08. 2026 18.57
Očitno niso v bolnikovi stranki, sicer bi matoz že kurblal bentleya.
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+1
2 1
SpamEx
14. 08. 2026 17.55
A sosedov pa ni imel? da bi kak občan pomagal ali prijavil to
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+7
8 1
VoxP
14. 08. 2026 17.44
zakaj ne podate ime in priimek naslov
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+7
8 1
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