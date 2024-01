V Križni jami ujeta vodnika in trije obiskovalci, vsi so v dobrem stanju

V soboto sta na turistični ogled Križne jame dva jamarska vodnika odpeljala tri obiskovalce. "Zaradi povečane količine padavin in razliva vode so ostali v jami ujeti. Ker se niso vrnili v napovedanem času so bili sproženi vsi potrebni mehanizmi reševanja, aktiviran je bil občinski štab Civilne zaščite Cerknica, regijski štab za Notranjsko jamarski reševalci Jamarske reševalne službe Postojna, jamarskimi potapljači in prostovoljna gasilska društva," so sporočil iz regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko.

Ponoči je do ujetih že prispela podvodna reševalna ekipa. Nahajajo se v varni coni, njihovo življenje pa ni ogroženo in trenutno nimajo nobenih zdravstvenih težav. "Vseh pet je živih, oskrbljenih s hrano in v dobrem psihičnem stanju," so še sporočili.