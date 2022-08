V Krškem so okoli 18. ure na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad zagoreli odpadki. Gasilci so na terenu in že gasijo ogenj.

Vzrok za požar zaenkrat še ni znan, policija pa bo v nadaljevanju izvedla preiskavo in ugotovila vzrok požara, so povedali na Policijski upravi Novo mesto.