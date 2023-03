V krški nuklearki bodo začeli premeščati izrabljeno jedrsko gorivo

Novo skladišče bo zadostovalo vsaj za prihodnjih sto let, izrabljeno jedrsko gorivo pa bodo vanj premeščali po petih letih hranjenja in hlajenja v bazenu z vodo.

Vodstvo nuklearke je sicer pojasnilo, da jim bo pasivno hranjenje v skladišču, ki so ga zgradili po na Zahodu uveljavljeni tehnologiji, omogočilo enostavnejše, cenejše in varnejše skladiščenje izrabljenega goriva.

Opozoril je na večjo varnost v primerjavi s sedanjim mokrim skladiščenjem. Po njegovih besedah gre za robustno tehnično rešitev, ki zabojnike v skladišču ščiti pred izrednimi vremenskimi in potresnimi nevarnostmi. Zabojniki naj bi prenesli tudi padec komercialnega letala ali trk z lokomotivo, je pristavil.

Iz tega bazena bodo v prvi kampanji do jeseni premestili 16 zabojnikov s 592 gorivnimi elementi. Drugo kampanjo so predvideli leta 2028, ko nameravajo premestiti 16 zabojnikov z enakim številom gorivnih elementov. Pozneje bosta sledili še tretja in četrta kampanja. V skladišču je prostora za vso življenjsko dobo prvega bloka krške nuklearke. Gre sicer za prehod od aktivnih rešitev k pasivnim, je še povedal Medaković.

S suhim skladiščenjem bodo v Neku uvedli mednarodno priznano rešitev. Z njeno uvedbo so se pridružili državam, ki upoštevajo najsodobnejše varnostne zahteve pri začasnem skladiščenju izrabljenega jedrskega goriva. Tovrstno skladiščenje sicer uporabljajo v Belgiji, Nemčiji, na Madžarskem, v Švici, Španiji, Veliki Britaniji in ponekod v ZDA, je med drugim dejal Kavčič.

Prednosti so med drugim še v dolgoročnem hlajenju brez delujočih hladilnih sistemov oz. z zgolj pasivnim zračnim hlajenjem s prostim pretokom zraka in v minimalni potrebi po vzdrževanju. S stališča radioloških vplivov oz. sevanja gre za minimalen vpliv na okolje, ob vseh postopkih pa je zagotovljena visoka raven varnosti delavcev in okolja, je še zatrdil Pfeifer.

Po podatkih vodje za jedrsko gorivo Neka in sredico reaktorja Andreja Kavčiča gre za zgradbo s 3500 kvadratnimi metri površine, visoko 20 metrov, ki so jo zgradili zahodno od jedrskega reaktorja in bazena za mokro hranjenje izrabljenega goriva. Železobetonska temeljna plošča je debela poldrugi meter, gradnjo nove infrastrukture pa je preverila Mednarodna agencija za atomsko energijo.

V Neku bodo za omenjeno suho skladiščenje uporabljali sistem shranjevanja v večnamenskih vsebnikih Holtec z betonskim plaščem. V vsakem zabojniku je prostora za 37 gorivnih elementov. V suhem skladišču pa je prostora za 70 zabojnikov oz. za skupaj približno 2600 gorivnih elementov.

Zadnjih političnih nesoglasij glede drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) pa Pfeifer ni želel komentirati. Menil je le, da bi se dalo po zgledu nekaterih zahodnih držav življenjsko dobo Neka, če bi bilo to potrebno, podaljšati na skupaj 80 let oz. do leta 2063.