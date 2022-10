V krški nuklearki začeli 32-dnevni remont

Na temelju remontnih del nameravajo tudi dvigniti zmogljivost Neka za približno 10 megavatov. Sicer pa s tem remontom končujejo obdobje prvih 40 let delovanja in prehajajo v podaljšano obratovanje za dodatnih 20 let. V Neku pričakujejo, da bodo vse obveznosti, pogoje in formalnosti za zagotovitev dodatnega delovanja izpolnili do konca leta, je pristavil predsednik uprave.

Redni remont bo z več kot 4000 posegi obsegal tri osnovne sklope oz. menjavo skoraj polovice jedrskega goriva za naslednjih 18 mesecev delovanja, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbena dela. Za vsak sklop so namenili približno tretjino navedene vsote, je predsednik uprave Neka Stane Rožman povedal na petkovi novinarski konferenci.

V Nuklearni elektrarni Krško, ki so jo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja ponoči zaustavili in izklopili iz omrežja, se danes začenja 32-dnevni remont.

Za krško nuklearko je po njegovih besedah 40 let komercialnega delovanja. Ključno pri tem pa je po njegovem to, da je Nek zdaj na veliko višji tehnološki in varnostni ravni, ko je bila ob začetku svojega obratovanja. Tveganja pri njenem obratovanju so zato manjša in primerljiva z najsodobnejšimi tovrstnimi elektrarnami po svetu.

Značilnost preteklih 40 let je tudi, da so prvotno letno proizvodnjo Neka s 4,5 dvignili na 5,6 teravatne ure, kar so uspeli zaradi optimizacije gorivnega cikla oz. stalnega posodabljanja opreme in sistemov, optimizacije delovnih procesov in visoke zavzetosti zaposlenih. Vse navedeno obdobje so obratovali brez preseganja okoljskih omejitev, na polni zmogljivosti pa so obratovali tudi v ekstremnih okoljskih pogojih, še posebej ob letošnji poletni vročini in suši.

Značilnost tega obdobja je tudi, da so pri skupnem vlaganju Slovenije in Hrvaške v Nek dobro sodelovali. V posodobitve Neka so sicer v njenem začetnem obdobju letno vlagali do 20 milijonov evrov, medtem ko zadnja leta ta številka sega do 40 milijon evrov. V mednarodnem okolju so dosegli visoko ugledno raven z najvišjimi ocenami med delujočimi jedrskimi elektrarnami, je še dejal Rožman.

Remont nameravajo končati 2. novembra, naslednji pa bo sledil leto in pol pozneje, to je leta 2024.