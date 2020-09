V krvi otrok letos v povprečju nižje vrednosti svinca

Od letos vabljenih se je odvzemov krvi v laboratorijih v Mežiški dolini udeležilo 106 otrok, kar je 73 odstotkov vabljenih, laboratorijske analize odvzetih vzorcev pa so opravili na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Pri obdelavi podatkov je nato NIJZ zaradi kriterija starosti oz. kraja bivanja otroka izločil šest rezultatov, tako da so v končni obdelavi podatkov zajeti rezultati za sto otrok.

Ti so pokazali, da so imeli štirje otroci vrednosti svinca v krvi 100 mikrogramov oz. več na liter krvi. "Že drugo leto zapored opažamo, da smo zastavljenemu cilju, to je manj kot pet odstotkov otrok z vrednostjo svinca v krvi 100 in več mikrogramov na liter, precej blizu in da je dosegljiv, če poskrbimo za dosledno preprečevanje izpostavljenosti otrok onesnaženemu prahu," so ob tem navedli na NIJZ.

Vrednosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, pa je letos imelo 80 otrok, kar pomeni največji delež od začetka izvajanja programa, so poudarili. "Ugotovljene vrednosti svinca v krvi otrok so bile v povprečju nižje kot v prejšnjih letih. Najbrž je to tudi odraz posebnih razmer v času pred vzorčenjem, ko je bilo veliko poudarka na ostajanju doma oz. na higieni. Dosledno upoštevanje higiene se pozitivno odraža na različnih področjih," je ob tem dodala predstojnica ravenske območne enote NIJZ Neda Hudopisk.

Letos izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok so znašale od 11 do 209 mikrogramov svinca na liter krvi. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 37,9 mikrograma na liter. V analizo je bilo vključenih 51 rezultatov testiranja krvi deklic in 49 rezultatov testiranja krvi fantov. Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol pa je pokazala višje vrednosti svinca pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih.

NIJZ sicer že vrsto let opozarja, da je s težkimi kovinami onesnažen prah pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu, zato suho pometanje površin ni primeren način čiščenja, saj se prah dviguje in raznaša v bivalno okolje otrok. "Tudi letos lahko iz anket razberemo, da v slabih 30 odstotkih gospodinjstev še vedno pometajo z navadno metlo, pri otrocih iz teh gospodinjstev pa opažamo višje vrednosti svinca v krvi. Zato še enkrat poudarjamo, da je onesnažen prah otrokom nevaren, da suho pometanje ni primeren način čiščenja in je veliko bolje prašne površine mokro brisati ali posesati s kakovostnim sesalnikom s HEPA oz. vodnim filtrom,"so še poudarili na NIJZ.