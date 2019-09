V krvi štirih otrok presežena ciljna vrednost svinca

Na območni enoti Ravne na Koroškem sodelujejo v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so tako letos na odvzem vzorcev krvi povabili 115 triletnih otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Z odzivom in rezultati so lahko zadovoljni, so zapisali v sporočilu za javnost. Zbrali so 87 vzorcev krvi, kar predstavlja 76 odstotkov vabljenih. Je pa to manj, kot so bili vajeni v zadnjih letih.

V analizo je bilo vključenih 48 rezultatov testiranja krvi deklic in 39 rezultatov testiranja krvi fantov. Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol je pokazala višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, je pa bila večina otrok z izmerjenimi visokimi vrednostmi iz Mežice.