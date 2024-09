V krvi triletnikov iz petih koroških občin bodo preverjali vsebnost svinca

"Upamo, da bo tudi letos odziv vsaj tako dober kot v prejšnjih letih in da bodo izmerjene vrednosti čim nižje," so še dodali pri NIJZ.

"Starše tri leta starih otrok, ki bodo v prihodnjih dneh prejeli vabilo na odvzem krvi, vljudno naprošamo, da se odzovejo. Dogovorili se bomo za termin in izvedli odvzem na čim bolj prijeten in varen način," vabijo iz ravenske območne enote NIJZ. Če njihov triletnik pričakovanega vabila ne bi prejel, naj se starši obrnejo na ravensko območno enoto NIJZ.

Tokratni odvzemi vzorcev krvi triletnikov iz petih koroških občin bodo potekali v popoldanskem času v enotah Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in v Zdravstvenem domu Dravograd. V zdravstveni postaji v Črni na Koroškem so odvzemi krvi predvideni 7. oktobra, v Mežici 8. oktobra, na Prevaljah in v Dravogradu 9. oktobra, na Ravnah na Koroškem pa 10. oktobra.

Potem ko so v 15 letih izvajanja programa sanacije s težkimi kovinami obremenjenega okolja Zgornje Mežiške doline zdravstveni delavci izvajali preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica, so po lanskih poplavah odvzeme krvi razširili na tri dodatne občine. Narasla reka Meža je namreč po celotni Mežiški dolini in tudi v Dravsko dolino v poplavah v začetku lanskega avgusta naplavila velike količine mulja z vsebnostjo težkih kovin.

Medtem NIJZ nadaljuje različne preventivne aktivnosti, s katerimi ozavešča o problematiki izpostavljenosti otrok svincu. Tako v teh dneh maskoti Mici in Bica obiskujeta vrtce v omenjenih petih občinah in otrokom na igriv način predstavljata preventivne ukrepe. Med te spadajo umivanje rok, varovalna prehrana, mokro čiščenje in varno vrtnarjenje, pa tudi obisk laboratorija z namenom odvzema krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi.

Sicer pa je že novembra lani ravenska območna enota NIJZ na odvzeme krvi povabila otroke v starosti od 24 do 48 mesecev, ki imajo stalno bivališče v omenjenih petih občinah. Vabila na odvzeme krvi so poslali 583 otrokom, odziv pa je bil razmeroma slab, odzvalo se je zgolj dobrih 16 odstotkov vabljenih otrok. V analizi odvzetih vzorcev krvi pa NIJZ ni ugotovil, da bi zaradi poplav prišlo do višjih vrednosti svinca v krvi otrok. Je pa zaznal, da so v povprečju v poletnem času v krvi otrok nekoliko višje vrednosti svinca kot pa v jesenskem času.

V času izvajanja programa sanacije okolja Zgornje Mežiške doline od leta 2008 do izteka leta 2022 pa je spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline pokazalo, da se je vsebnost svinca v tem obdobju v povprečju precej znižala.

Sanacijski program je v občinah Črna na Koroškem in Mežica potekal z namenom zmanjšanja izpostavljenosti prebivalstva svincu, država pa je v času 15-letnega izvajanja programa za izvedbo ukrepov namenila 14,4 milijona evrov. Ob izteku programa so v obeh občinah navajali, da so kljub izteku programa potrebni še dodatni ukrepi, zavzemanje za to pa se je po lanski ujmi okrepilo.