V KSJS začudeni nad ravnanjem vlade glede dogovora v javnem sektorju

Je pa po njegovih besedah po drugi strani vlada sprejela enostranski sklep, da se izplačilni dan za državno upravo premesti na deseti delovni dan. Prestavitev izplačilnega dne je sicer del omenjenega dogovora, ki so ga po Štrukljevih navedbah sindikati konfederacije na svojih organih potrdili, za njegov podpis pa so se odločili tudi nekateri sindikati iz druge pogajalske skupine.

Lahko bi sklepali, da so vzeli, kar jim ustreza, in to predelali v enostranski akt, hkrati pa ne sprejmejo dogovora, je dejal Štrukelj. Po njegovih besedah gre za nekredibilno potezo vlade, ki je ne razumejo in s katero je celoten pogajalski proces postavila v čuden položaj, iz katerega ta trenutek ne vidijo pravega izhoda.

Pri tem je Štrukelj opozoril, da je vladna stran v pogajanjih skrajševala roke, češ da se mudi, tako v povezavi z izplačilnim dnevom kot z izplačilom letnega regresa v začetku junija. V sindikatih pa so dobili informacije, da so posamezne službe že dobile navodilo, da se regres ne izplača v višini 1050 evrov, kot so izpogajali, ampak v višini 1024 evrov, torej v višini minimalne plače. Po zakonu namreč zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače.

Štrukelj je ob tem poudaril tudi, da je odprava še ostalih varčevalnih ukrepov del obveznosti, ki jih vlada mora izpeljati.

Ogorčenje nad odnosom vlade do sindikatov so prejšnji teden izrazili tudi v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Ta pogajalska skupina se sicer ni strinjala s končnim besedilom dogovora, kljub temu pa so sindikati preverjali pripravljenost na podpis v svojih organih. Nekateri sindikati so se za podpis nato tudi odločili.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sicer v četrtek ob robu obiska v Bruslju potrdil, da je vladno gradivo pripravljeno in čaka na obravnavo. Dodal je, da bi do podpisa moralo priti v naslednjem tednu, saj je časovna komponenta ključna.