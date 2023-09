V kurilne naprave le suha drva, ne pa tudi vsega, kar gori

Pristojni pred prihajajočo kurilno sezono opozarjajo na pravilno uporabo malih kurilnih naprav in, če je mogoče, zamenjavo starejših z novejšimi, energetsko učinkovitejšimi napravami. S tem namreč vplivamo na znižanje onesnaženosti zunanjega zraka. Poudarjajo tudi uporabo primerno suhih drv. Mokra drva niso ustrezna, pri njih prihaja do nepopolnega zgorevanja, nastaja ogljikov monoksid, na dimniku se odlagajo saje in lahko posledično pride do vžiga teh saj ali dimniškega požara. Opozarjajo tudi na negativen trend, ki so ga zaznali že lani v času podražitve energentov, in sicer, da se v kurilnih napravah kuri vse, kar gori.

Pozimi smo v Sloveniji med drugim preobremenjeni z emisijami iz malih kurilnih naprav, ki so eden pomembnejših virov onesnaženja zraka, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudarila direktorica direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte. Po njenih besedah smo se v preteklosti spopadali s povečanimi koncentracijami delcev PM10 in imeli tudi sedem območij s presežnimi vrednostmi teh delcev, v katerih so se posledično izvajali ukrepi za izboljšanje razmer, ki so imeli pozitivne učinke. Individualna kurišča med največjimi viri onesnaženja Da v zadnjih letih opažamo zmanjševanje onesnaženosti z delci PM10, je potrdila tudi Tanja Koleša iz Agencije RS za okolje, a v isti sapi dodala, da rezultati spremljanja kakovosti zraka, ki poteka na 23 merilnih mestih, večinoma lociranih v urbanem okolju, kažejo, da v času kurilne sezone in v neugodnih vremenskih razmerah še vedno izmerijo ravni, ki so zdravju škodljive.

icon-expand Onesnažen zrak FOTO: POP TV

V lanskem letu je bilo po njenih besedah največ preseganj dnevnih vrednosti izmerjenih v januarju, med največjimi viri za onesnaženje pa je navedla promet in individualna kurišča. "V hladnejši polovici leta, ko so izmerjene največje ravni delcev PM10, se najbolj poveča prispevek ravni iz individualnih kurišč na trda goriva," je pojasnila.

icon-expand V peč naj gredo le suha drva. FOTO: Shutterstock

Podobno sliko pa kažejo tudi letni izpusti omenjenih delcev na državni ravni, kjer je glavni vir delcev izgorevanje goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju predvsem na račun uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah, je povedala Koleša. "Mala kurišča so v letu 2021 na nivoju države prispevala kar 53 odstotkov skupnih izpustov delcev PM10," je še poudarila predstavnica Arsa. Redni letni pregledi, čiščenje in vzdrževanje Sebastijan Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva, pod okrilje katere spadajo večje dimnikarske družbe v državi, pa je pred začetkom kurilne sezone opozoril na pomembnost ustreznosti malih kurilnih naprav. Med obveznostmi uporabnikov je, da vgrajujejo ustrezne naprave, ki jih morajo prijaviti dimnikarski službi, ta pa mora opraviti pregled naprave in preveriti njeno skladnost s predpisi, je nanizal Zupanc in dodal, da morajo uporabniki poskrbeti tudi za letne preglede naprave, redno čiščenje in vzdrževanje.

icon-expand Kurilne naprave morajo biti redno vzdrževanje FOTO: Bobo

V nasprotnem primeru lahko pride do negativnih posledic, kot so zastrupitve z ogljikovim monoksidom, požari in spuščanje škodljivih emisij v okolje. Prvih dveh primerov v praksi sicer zaznavajo manj, več pa je po Zupančevih besedah tako imenovanega tihega onesnaževanja širše okolice, posledice česar čutimo vsi. V kurilnih napravah kurijo vse, kar gori Kot še posebej bistveno pa je poudaril uporabo primerno suhih drv. "Mokra drva niso ustrezna, pri njih prihaja do nepopolnega zgorevanja, nastaja ogljikov monoksid, na dimniku se odlagajo saje in lahko posledično pride do vžiga teh saj ali dimniškega požara," je navedel. Opozoril pa je tudi na negativen trend, ki so ga zaznavali že lansko leto v času podražitve energentov, in sicer je povedal, da se v kurilnih napravah kuri vse, kar gori. "V Sloveniji imamo več tisoč mini sežigalnic odpadkov. Dimnikarji zaznavajo te stvari in opozarjajo. Priča smo tudi veliko pritožb sosedom, ki prijavljajo svoje sosede," je orisal situacije s terena.

