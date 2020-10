V slovenski Istri so jesenske počitnice ne toliko krompirjeve kot oljčne, saj sovpadajo s časom obiranja in stiskanja tega zelenega zlata. Na kakovost oljčnega olja vpliva veliko dejavnikov. Letos je največ preglavic povzročala oljčna muha, zato so številni pohiteli z obiranjem in očitno se je to izplačalo. V laboratoriju za oljkarstvo namreč napovedujejo vrhunsko letino.

