Odpirata se montažna mostova, izjemnega pomena za lokalno prebivalstvo

V Lačji vasi pri Nazarjah in Stahovici pri Kamniku bodo odprli montažna mostova. Odprtja mostu čez Dreto v Lačji vasi se bosta udeležili delegaciji slovenske in hrvaške civilne zaščite. Promet bo sproščen tudi čez začasni most v Stahovici – posebnost tega montažnega mostu je, da je opremljen s konstrukcijami za pešce. Na drugi strani reke je namreč osnovna šola, do katere so imeli otroci otežen dostop.

Leseni most, ki ga je v Lačji vasi nadomestil montažni, je avgusta odneslo v velikih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Kot je ob torkovem obisku gradbišča v Lačji vasi povedal hrvaški obrambni minister Mario Banožić, gre za 27 metrov dolg in tri metre širok most z nosilnostjo 42 ton na os. Z njim bodo pomagali tamkajšnjim prebivalcem, ki so jih prizadele poplave, da bodo lahko preko njega opravljali vsakodnevne obveznosti. Most, ki so ga pripeljali s specialnimi vozili hrvaške vojske, vojaki pa so ga začeli postavljati v nedeljo, lahko v Lačji vasi po besedah hrvaškega ministra ostane kolikor dolgo bo treba oziroma dokler ne zgradijo novega. Poudaril je še, da je prvič, da bo tak most postavljen zunaj meja Hrvaške.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

Minister za obrambo Marjan Šarec je povedal, da je most pomemben predvsem za 130 prebivalcev, ki tam živijo in se ukvarjajo s kmetijstvom. Ta most je zanje vitalnega pomena, saj brez njega ne bi mogli normalno živeti, je poudaril. "Hrvaška je bila že prvi dan vključena v pomoč. Prvi dan poplav so poslali helikopter na Muro. Pozneje, v okviru mednarodne pomoči, pa inženirsko enoto, katere delo danes vidimo tukaj. Zelo smo zadovoljni, da delo poteka tako hitro." Šarec je dejal, da sodelovanje tudi dokazuje, kako pomembno je vlaganje v vojsko. "Pomembno je imeti opremljeno in usposobljeno vojsko. Nikoli ne vemo, kakšna stvar nas lahko zadane. Lani smo imeli požare, letos poplave. Vedno moramo biti pripravljeni." Minister se je zahvalil hrvaškemu kolegu in pripadnikom ter pripadnicam hrvaške vojske. Banožić pa je povedal še, da so prišli, ker so želeli izkazati pomoč Sloveniji in narediti vse, da se razmere v Sloveniji normalizirajo. Ob tem je izrazil sožalje vsem svojcem žrtev poplav. "Posledice so na žalost res hude. V avgustu smo na Hrvaškem imeli veliko izzivov, predvsem požarov. Najpomembneje je, da je naša vojska pripravljena reševati tako v Sloveniji kot sosednji državi." Povedal je, da bo Hrvaška nudila pomoč tudi v prihodnje, če bo treba. Med obiskom ministrov se je zgodila tudi manjša nesreča. Snemalec ene od hrvaških televizij je zaradi nepazljivosti zdrsnil z mostu v reko Dreto. Ponesrečenega in premočenega predstavnika medijev so na kraju oskrbeli, pri padcu pa ni utrpel poškodb.

Okrog 30 poljskih vojakov pa je v torek začelo postavljati montažni most čez Dreto, ki bo dolg 24 metrov, širok pa sedem metrov, je povedal župan Gornjega Grada Anton Špeh. Delo poljskih vojakov si bo 13. septembra ogledala posebna delegacija iz Poljske. Odprtje montažnega mostu tudi v Stahovici pri Kamniku Povodenj je v začetku meseca uničila tudi mostova preko Kamniške Bistrice v Domžalah in Zgornjih Stranjah na državnih cestah Domžale–Želodnik in Kamnik–Stahovica. Postavitev enega od dveh montažnih mostov med Domžalami in Želodnikom so končali 25. avgusta, s čimer je znova stekel promet v smeri proti Želodniku. V nedeljo je bil promet omogočen tudi preko drugega montažnega mostu v Viru, s čimer je znova vzpostavljena cestna povezava proti Trzinu. Danes ob 15. uri sledi še odprtje celotne regionalne ceste med Kamnikom in Stahovico vključno s cesto mimo jezu in mostom. Kot so zapisali na portalu InfoPot, je posebnost tega montažnega mostu, da sta nanj "obešeni" konstrukciji za pešce. Na drugi strani reke je namreč osnovna šola, do katere so imeli otroci otežen dostop. Ob sprostitvi prometa čez začasni most v Stahovici bo priložnostni nagovor imela infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.