V lanskem letu pet oseb krivih kaznivega dejanja trgovanja z ljudmi

Za okrepitev prizadevanj na tem področju so predstavniki mreže, v kateri je enajst držav iz regije, ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi sprejeli skupno izjavo, s katero so se zavezali k okrepitvi ukrepov za odpravo nekaznovanosti kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, dodelitvi ustreznih sredstev za učinkovit odziv kazenskega pravosodja ter k okrepljenemu regionalnemu sodelovanju.

Slovenija: prostitucija in spolne zlorabe

V Sloveniji glede na obliko trgovine z ljudmi prevladuje izkoriščanje zaradi prostitucije in spolnih zlorab. Na splošno je Slovenija prepoznana kot ciljna država izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, pa tudi kot tranzitna država za osebe iz jugovzhodne Evrope, ki prek Slovenije nadaljujejo pot v druge države članice EU.

Največ žrtev trgovine z ljudmi glede na državo izvora prihaja iz Ukrajine, kar predstavlja 20 odstotkov vseh žrtev. S 15 odstotki sledi Romunija. Slovenija predstavlja 5,7 odstotka.

V Sloveniji je bilo v letih med 2010 in 2020 trgovanja z ljudmi skupno osumljenih 186 ljudi, od tega 107 obtoženih, obsojenih pa je bilo skupno 63 ljudi.

Storilec kaznivega dejanja trgovine z ljudmi se kaznuje z zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo. Z zaporom od treh do 15 let pa se kaznuje storilec, če je dejanje storjeno proti mladoletniku ali s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja. Lani je slovenska policija obravnavala 29 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, pri čemer je identificirala 27 žrtev tega kaznivega dejanja. V kazenskih postopkih so v preteklem letu obravnavali 33 fizičnih in tri pravne osebe, pristojna tožilstva pa so za navedeno kaznivo dejanje vložila dve obtožnici zoper šest fizičnih oseb.

Sodišča so v letu 2020 spoznala za krive kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pet fizičnih oseb, v zadnjih petih letih pa je bilo za to kaznivo dejanje obsojenih skupno 32 oseb, so zapisali na MNZ.