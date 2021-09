V lanskem šolskem letu se je na domu šolalo 75 odstotkov otrok več kot leto pred tem

V lanskem šolskem letu se je na domu izobraževalo 75 odstotkov več otrok kot leto pred tem. Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih razlog za poskok vidi v tem, da so se nekateri starši, nenaklonjeni cepljenju in testiranju otrok, raje odločili za šolanje na domu. Povečanje pričakujejo tudi letos, podatki bodo znani po 10. septembru.

V šolskem letu 2020/2021 se je na domu izobraževalo 687 otrok, največ iz prvega in drugega razreda osnovne šole. Med njimi je bilo največ prvošolcev, in sicer 126, leto pred tem, v šolskem letu 2019/2020, pa 72. Sledili so jim otroci drugega razreda, na domu se je tako šolalo 106 drugošolcev, leto pred tem pa 61 drugošolcev. Podatki za to šolsko leto bodo znani po 10. septembru, saj se starši za šolanje na domu lahko odločijo do 31. avgusta. V Zvezi aktivov svetov staršev takšen poskok števila otrok, ki se izobražujejo na domu, pripisujejo predvsem temu, da je lansko šolsko leto potekalo ob epidemioloških ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Nekateri starši, ki niso naklonjeni cepljenju in testiranju otrok, so se tako raje odločili za šolanje na domu, je za STA pojasnila predsednica Zveze aktivov sveta staršev Lara Romih. Kot je še dejala, so v zvezi tudi zaznali, da potekajo iniciative, v katerih se združujejo starši, ki si želijo otroke poučevati na domu. Ker morajo starši do začetka šolskega leta sporočiti, ali se bo njihov otrok izobraževal na domu, pa so po besedah Romihove dan pred začetkom šolskega leta na družbenih omrežjih opazili tudi, da so starši še dodatno iskali informacije o tem, kakšni so pogoji za šolanje otroka na domu.

Podatkov o tem, koliko staršev se je odločilo za izobraževanje otrok na domu v šolskem letu 2021/2022, tudi na zvezi še nimajo, saj je to odločitev, ki jo vsak starš sprejme samostojno. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja pa predvidevajo, da se bo število otrok, ki se bodo šolali na domu, še povečalo. Zakonodaja sicer šolanje na domu omogoča od leta 1996, v praksi pa so se prvi primeri začeli pojavljati leta 2004, pojasnjujejo na ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport. Osnovna šola tako po veljavni zakonodaji ne more učencu zavrniti pravice do izobraževanja na domu, jo pa lahko omejuje v primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri preverjanju znanja neuspešen.