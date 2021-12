V ledeni dvorani na Jesenicah namesto hokeja koncert na ledu

Vse se da, če se hoče. Prilagodili smo se zdravstvenim razmeram in se odločili, da letošnji prednovoletni koncert ne bo odpadel. Če ne v klasični dvorani, pa smo koncert izpeljali kar na ledu, pravijo v Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska Gora. Ledeno dvorano so jim odstopili jeseniški hokejisti in tako so godbeniki prvič v svoji skoraj 150-letni zgodovini ljudi zabavali kar na ledu. Poskrbeli so tudi za grelnike in da bi bilo za vse, tako nastopajoče kot gledalce, varno, seveda ob upoštevanju vseh pogojev zaradi epidemije.