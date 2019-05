V ledeno mrzlo vodo po pnevmatike, pločevinke, opeke ..

Čeprav ima Blejsko jezero le okoli 6 stopinj Celzija, najbolj zavzetih potapljačev to tudi letos ni ustavilo, da ga ne bi očistili. Potop so izvedli na 26 lokacijah, jezero pa so čistili do globine šestih metrov. Poleg odpadkov pa so jezersko dno in obrežje očistili tudi tujerodnih školjk potujočih trikotničark.

Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled pripravilo tradicionalno, že 26. akcijo čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera. V akciji so odstranjevali tudi tujerodne školjke potujoče trikotničarke. V vodo, ki ima le borih 6 stopinj Celzija so se tako podali po raznovrstno nesnago - opeke, odpadno železo, dele pnevmatik, pločevinke ... Jezersko dno so čistili do globine približno šestih metrov. Potapljači so pripravili že 26. akcijo čiščenja Blejskega jezera. FOTO: Miro Majcen Potapljači so tudi v preteklih letih in desetletjih iz jezera odstranili velike količine odpadkov vseh vrst. Tudi letos pa so na čistilno akcijo povabili tako potapljače kot druge ljudi, ki želijo prispevati k varovanju in ohranjanju slovenskega jezerskega bisera. Akciji se je pridružil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver. FOTO: Miro Majcen Čistilna akcija se je začela s pobiranjem odpadkov iz jezera in odstranjevanjem vsiljive tujerodne školjke potujoče trikotničarke, sočasno pa je potekalo tudi čiščenje brežine na 26 lokacijah okoli Blejskega jezera. Zaključku akcije, ki se je začela ob 10. uri, od 13. ure dalje sledi družabno srečanje v Grajskem kopališču s tradicionalnim piknikom in srečelovom. Čistilno akcijo je letos prvič podprlo tudi podjetje Spar Slovenija, ki si v okviru svoje družbeno odgovorne kampanje Razmišljaj EKOlogično prizadeva za ekološko ravnanje, večkratno uporabo nakupovalnih vrečk, manjšo potrošnjo lahkih plastičnih vrečk in trajnostno razmišljanje.