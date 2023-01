V lekarnah premalo antibiotikov, na spletu pa vse več prevar pri nakupu zdravil

V nekaterih slovenskih lekarnah se srečujejo s primanjkljajem antibiotikov za otroke. V Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ob tem zagotavljajo, da je težava zgolj začasna. V vladi pa opozarjajo pred lažnimi spletnimi stranmi za nakup zdravil. Pri tovrstnih nakupih se namreč pogosto pojavljajo različne prevare.

V slovenskih lekarnah zaznavajo motnje v preskrbi z zdravili, ki so nekoliko pogostejše kot v preteklosti, so sporočili iz Lekarn Ljubljana. Tako se trenutno v nekaterih poslovalnicah soočajo s pomanjkanjem antibiotičnih peroralnih suspenzij za otroke. Kljub neprijetnostim, ki sledijo zaradi nezadostne zaloge antibiotikov za otroke, pa so v Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) napovedali, da je pomanjkanje le začasno.

icon-expand V nekaterih lekarnah se soočajo s primanjkljajem otroških antibiotikov FOTO: Shutterstock

Prav tako v lekarnah ob pomanjkanju zdravila pacientom predlagajo druge ustrezne rešitve. Pri tem v Lekarnah Ljubljana še poudarjajo, da izvajalci lekarniške dejavnosti niso odgovorni za motnje v preskrbi z zdravili na slovenskem trgu, in dodajajo, da kljub pogostejšim motnjam v preskrbi z zdravili pomanjkanje zdravil ni bistveno večje kot pred začetkom epidemije. Da se v nekaterih lekarnah srečujejo z moteno preskrbo z zdravili, so potrdili tudi v Lekarniški zbornici Slovenije. V zbornici so še pojasnili, da je razlogov za pomanjkanje lahko več, vendar da s podatki o vzrokih za trenutno situacijo zaenkrat še ne razpolagajo. V letu 2022 je bilo najbolj problematično pomanjkanje sirupov za otroke V Lekarnah Ljubljana so še pojasnili, da je bilo v letu 2022 najbolj problematično kratkotrajno pomanjkanje določenih sirupov s paracetamolom za otroke v spomladanskih mesecih, antibiotičnih sirupov z amoksicilinom v določenih koncentracijah ter nekaterih zdravil za zdravljenje epilepsije.

icon-expand V letu 2022 je bilo najbolj problematično pomanjkanje sirupov za otroke FOTO: Thinkstock

"Večino motenj v preskrbi z zdravili smo uspešno premostili zaradi dovolj velikih zalog zdravil v lekarnah in veledrogerijah, hitrih odzivov domačih proizvajalcev pri pomanjkanju zdravil, ki jih izdelujejo, in dobre komunikacije z zdravstvenimi delavci (predvsem zdravniki) v primerih, ko je bilo treba iskati alternativne terapevtske rešitve," so dodali v Lekarnah Ljubljana. Prevare pri nakupu zdravil prek spleta V vladi ob tem opozarjajo, da v zadnjem času opažajo porast pošiljk zdravil, naročenih pri nepreverjenih spletnih straneh in običajno prejetih iz tretjih držav. Pri tovrstnih nakupih se vedno pogosteje pojavljajo različne prevare, zato je kljub morebitnemu pomanjkanju nekaterih zdravil v domačih lekarnah bolje dvakrat premisliti o nakupu zdravil z neznanih spletnih strani. Navadno gre za pošiljke zdravil, ki prispejo iz Indije in ki v Sloveniji nimajo dovoljenja za promet, posledično pa lahko vsebujejo tudi zdravju ali življenju škodljive snovi. Ker so zdravila največkrat poslana iz tretjih držav, morajo pošiljke opraviti tudi carinski pregled. A ker Zakon o zdravilih prepoveduje uvoz vsakršnih zdravil s strani posameznikov, se zaradi prepovedi uvoza zdravila največkrat ne dostavijo, ampak se vrnejo pošiljatelju. V zadnjem primeru pa kupci navadno ne prejmejo vrnjene kupnine, opozarjajo vladni organi, ki zaradi tveganj odsvetujejo nakupe prek neznanih spletnih strani. Kako prepoznati lažne strani Spletne strani dajejo vtis poslovanja v Sloveniji, saj imajo slovenski URL naslov (npr. lekarna-slovenija.com), s čimer zavajajoče poudarjajo, da poslujejo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

icon-expand Nepreverjene spletne strani FOTO: Vlada RS

Besedilo na spletni strani je prevedeno v slovenščino s spletnim prevajalnikom, kontakti so mogoči le prek obrazca, ali pa je navedena mednarodna telefonska številka (tehnologija omogoča tudi uporabo navidezno slovenske številke, npr. +386 16001408, kjer pa dejansko ne gre za slovenskega operaterja), podatki prodajalca niso navedeni (firma, naslov, davčna številka itd.), ampak je le splošen zapis, da gre za skupino ambicioznih strokovnjakov. Spletna stran je pogosto nepopolna, npr. del zapisa je v drugem jeziku, pojavljajo se pomanjkljivo zapisano besedilo ali nepopolni naslovi. URL spletne strani se pogosto tudi spreminja, dodaja se črka, vezaj, številke, sama vsebina pa ostaja enaka, pojasnjujejo na vladi. S primanjkljajem zdravil se soočajo tudi v Veliki Britaniji Britanske lekarne so opozorile na pomanjkanje zdravil proti kašlju in prehladu, nekateri farmacevti pa se srečujejo tudi z dobavnimi primanjkljaji osnovnih zdravil. Na britanskih lekarniških policah tako manjkajo predvsem pastile za grlo, sirupi za kašelj in nekatera protibolečinska zdravila, poroča Sky News.

icon-expand Primanjkljaj zdravil proti prehladu in gripi v britanskih lekarnah. FOTO: Profimedia