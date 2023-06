V lekarnah znova pomanjkanje zdravil

Seznam zdravil, ki ta trenutek zaradi motenj v preskrbi v lekarnah nevarno kopnijo ali pa jih sploh ni več mogoče dobiti, je dolg. Kar 115 jih je. Vse od protibolečinskih tablet do zdravil proti alergijam. Med njimi klasike domačih lekarn Claritin, Calpol, Brufen, starše pa skrbijo predvsem zaloge sirupa Ospen, ki so ga te dni zaman iskali tudi v petih različnih lekarnah.

"Ospen je ostal zgolj še v nekaj enotah, kakšna škatlica. Težavo smo reševali s tem, da smo premeščali izdelke med enotami oziroma usmerjali bolnika tja, kjer je zdravilo še na voljo," pravi Jan Rakuša, pomočnik direktorja za področje komerciale v Lekarni Ljubljana.

Da bolni ne bodo ostali brez zdravljenja, sicer mirijo v agenciji za zdravila. Bolnikom in staršem svetujejo, da se posvetujejo z zdravnikom in skupaj najdejo primerno alternativo. V idealnem primeru zdravilo drugega proizvajalca, ki vsebuje enako ali podobno učinkovino, pravijo.

"Infekcijska klinika je podala priporočila za zdravljenje večjih otrok, vedno pa je tudi možnost predpisa antibiotika oziroma magistralnega pripravka, kjer v lekarni pripravijo zdravilo po predpisu zdravnika iz tablet, ki so v danem trenutku na voljo," dodaja Rakuša.

Do konca julija, ko naj bi dobava znova stekla, dodajajo. Slovenija se sicer že tretjič letos spopada s pomanjkanjem nekaterih osnovnih zdravil. In razlogov je več. Izpad proizvodnje, pomanjkanje učinkovin, težave pri transportu, svoje je naredila tudi pandemija, poudarjajo v lekarnah. "Ukrepi v obdobju covida so pustili posledice na prekuževanju populacije in verjetno je posledica povišano število bakterijskih okužb v letošnjem letu in drugi polovici prejšnjega leta," še zaključi Rakuša.

Evropska komisarka za zdravje je sicer že pred meseci napovedala, da se mora Evropa pripraviti na jesen in zimo, ko bo zaradi večjega števila respiratornih okužb pomanjkanje zdravil, predvsem antibiotikov, lahko še večje.