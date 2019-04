V Ljubljani izbruhnil norovirus, v Leku potrdili 50 primerov

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so marca zaznali 11 izbruhov noroviroz, in sicer v osnovni šoli, srednji šoli, varstveno-delovnem centru, centru za izobraževanje, centru za izobraževanje in rehabilitacijo, bolnišnici, treh delovnih organizacijah in dveh gostinskih obratih.

V Leku potrdili 50 primerov

A bolj nenavadno je, da se je norovirus pretekli teden razširil tudi med zaposlenimi v farmacevtskem podjetju Lek, kjerso potrdili, da je pretekli teden manjkalo okoli 200 zaposlenih. A ob tem poudarjajo, da vse odsotnosti niso potrjene z rezultati analize vzorcev blata.

Na NIJZ so potrdili, da so skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi večje odsotnosti zaposlenih opravili epidemiološko poizvedovanje v Lekovih obratih v Ljubljani in Mengšu: "V obratu Ljubljana je zbolelo 20/2000 oseb, v Mengšu pa 30/1000 oseb. Iz blata obolelih je bil potrjen norovirus," so sporočili.

Zaradi večjega števila obolelih so v Leku zaposlene obvestili o dogajanju ter sodelavcem predlagali delo od doma, kar je v petek veliko zaposlenih tudi upoštevalo, so še pojasnili.