V Leku na Prevaljah stekla pogajanja med predstavniki delavcev in delodajalcem

Čeprav je Lek ob napovedi ukinjanja proizvodnje antibiotikov na Prevaljah oktobra 2019 zagotavljal, da prevaljska lokacija dobiva novo vlogo kot del globalnega operativnega centra, pa se je medtem izkazalo, da to ne bo na Prevaljah, ampak da za od 60 do 70 zaposlenih, ki so jih na to področje dela pod okriljem Novartisa že prezaposlili, pisarne urejajo v Slovenj Gradcu.

Glede zaposlenih, ki so vezani na proizvodnjo antibiotikov, pa naj bi iskali možne rešitve v smeri, da bo čim več zaposlenih lahko obdržalo redno zaposlitev, med drugim naj bi jim ponujali tudi možnost prezaposlitve na drugo lokacijo.

Kaj se bo zgodilo s prostori zdajšnje proizvodnje antibiotikov na Prevaljah, še ni znano. Je pa sosednjo, leta 2018 zgrajeno halo, kupil mežiški Tab, ki je tam že začel testno proizvodnjo litij-ionskih baterij za shranjevanje električne energije, ki jo bo širil. Zato so v Tabu zainteresirani za to, da zaposlenim v Leku ponudijo možnost zaposlitve, pripravljeni so se pogovarjati tudi o možnosti širitve na del, kjer trenutno poteka proizvodnja antibiotikov, so prejšnji teden pojasnili v Tabu.